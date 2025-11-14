ETV Bharat / state

बंगला नंबर 43, ब्रिटिश हुकूमत नौगांव से करती थी 36 रियासतों को कंट्रोल

ब्रिटिश शासन ने नौगांव को बनाया छावनी छतरपुर जिले से 25 किलोमीटर दूर पर नौगांव छावनी बनी हुई है. जो कभी विंध्य प्रदेश की राजधानी हुई करती थी. जिसकी स्थापना 1842 में जैतपुर के पास ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा की गई थी. 1857 के विद्रोह के बाद बुंदेलखंड का छतरपुर राजनीतिक एजेंसी का मुख्यालय बनाया गया. ब्रिटिश शासन ने नौगांव को अपनी छावनी बनाया और नौगांव छावनी से ही कई रियासतों पर अंग्रेजी हुकूमत अपना कंट्रोल करती थी.

छतरपुर: छावनी के नाम से मशहूर नौगांव में आज भी ब्रिटिश अधिकारी का ऐतिहासिक बंगला मौजूद है. अंग्रेजों के शासन में यह कभी ब्रिटिश अफसर पॉलिटिकल एजेंट कर्नल फिसर का दफ्तर हुआ करता था. दफ्तर में बैठकर अंग्रेज अधिकारी 36 राजाओं की रियासतों को नौगांव से ही कंट्रोल करता था. ब्रिटिश दफ्तर की छत पर ब्रिटिश झंडा भी लगा रहता था. लेकिन आज वह इतिहासिक बंगला जर्जर हालात में हो चुका. लेकिन छतरपुर जिले में ब्रिटिश हुकूमत के निशान आज भी अपने होने की गवाही दे रहे हैं.

बंगला नंबर 43 से होती थी 36 रियासतें कंट्रोल

समय के साथ-साथ नौगांव में व्यापारियों और सैनिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा एक शहर विकसित किया गया, जो आज भी अपनी ब्रिटिशकालीन इमारतों और चौराहों के लिए जाना जाता है. जिसे देखने घूमने दूर-दूर से लोग आते हैं और इतिहास जानकर हैरान रह जाते हैं. नौगांव में आज भी ब्रिटिश कालीन इमारतें अपना सीना तान कर खड़ी हुए हैं और अपने होने की गवाही दे रही है. जिसमें सबसे मशहूर और चर्चित अंग्रेजी हुकूमत का बंगला नम्बर 43 है. इसी बंगले से ब्रिटिश शासन की 36 रियासतों को कंट्रोल किया जाता था.

छतरपुर के नौगांव में बनाया था अंग्रेजों ने दफ्तर (ETV Bharat)

इतिहासकार शंकर लाल बताते हैं, ''सन 1842 में अंग्रेजी हुकूमत के एक प्रमुख अंग्रेज अधिकारी WS सिलीमेन थे. सिलीमेन ने जैतपुर बेलाताल की रियासत में नयागांव, दूल्‍हा बाबा मैदान और जैतपुर बेलाताल की ओर आक्रमण यानी हमला कर दिया. जिसमें महाराज पारीक्षत पराजित हो गए और अंग्रेजी हुकूमत बेलाताल तक फैल गई. उस समय अंग्रेजी हुकूमत के अंडर में 36 रियासतों का कंट्रोल आ गया. सभी रियासतों को कंट्रोल करने एवं उनसे लगान वसूलने के लिए नौगांव छावनी की स्‍थापना अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा की गई.

इतिहास की गवाही दे रहा बंगला नंबर 43 (ETV Bharat)

तंबू तानकर रहती थी अंग्रेजी सेना की टुकड़ी

ब्रिटिश हुकूमत ने छतरपुर के तत्‍कालीन महाराज प्रताप सिंह से 19 हजार वार्षिक किराए पर नौगांव में कुछ जमीन ली थी. अंग्रेजी अफसर WS सिलीमैन ने सन 1842 से सन 1861 तक सेना की एक टुकडी की स्थापना की थी. इसी जमीन पर तम्‍बू तानकर रहती थी. इसके बाद इसी नौगांव की जमीन पर अंग्रेजी अफसरों ने नौगांव छावनी के पहले भवन का निर्माण करवाया.

ब्रिटिश हुकूमत ने छतरपुर के नौगांव में बनाया था दफ्तर (ETV Bharat)

इसी भवन में अंग्रेजी हुकूमत के समय 36 देशी रियासतों पर नियंत्रण रखने के लिए अंग्रेजी सरकार का पॉलिटिकल एजेंट रहता था. कार्यालय में यूनियन जैक झंडे को अधिकतम ऊंचाई पर फहराने के लिए सीढ़ी बनाई गई थी, जो आज भी देखी जा सकती हैं. लेकिन अब यह अंग्रेजी हुकूमत का बंगला जीटीसी स्कूल भवन के नाम से जाना जाता है. इतिहासकार शंकर लाल सोनी बताते हैं, ''आजादी के पहले अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम करती थी. ब्रिटिश टाइम की कई इमारतें आज भी बनी हुई हैं लेकिन उनको संरक्षित करने की जरूरत है.''