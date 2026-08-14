ETV Bharat / state

छतरपुर में कर दी थी अंग्रेज अफसर की हत्या, नौगांव छावनी से होती थीं 36 रियासतें कंट्रोल

इतिहास के जानकार दिनेश सेन बताते हैं, "उस दौरान मई और जून में तोपों को अंग्रेजो ने तान दिया, 19 जून 1857 को बागी सैनिकों ने अंग्रेज अफसर सेकंड लेफ्टिनेंट टाउनशेड की हत्या कर दी. हत्या के बाद ब्रिटीश हुकूमत के लोग भड़क गए और आजादी के मतवालों को जेल में डाल दिया. आज भी वह जेल नौगांव के पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनी हुई है."

छतरपुर से 25 किलोमीटर दूर ब्रिटिश हुकूमत ने नौगांव इलाके को अपनी छावनी बनाया था. बुन्देलखंड की 36 रियासतों को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत के अफसर यहां बैठा करते थे. यहीं से इन रियासतों से लगान वसूली करते थे. 23 अप्रैल 1857 को नए कारतूस को लेकर नौगांव में विद्रोह की आग जल उठी. धीरे-धीरे आजादी के मतवालों के अंदर आग भड़कती रही और 10 जून 1857 को बागियों ने शस्त्रागार में आग लगा दी.

छतरपुर: आजादी के मतवालों ने 1857 की स्वाधीनता संग्राम के दौरान बुन्देलखंड में भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी. नए कारतूस को लेकर भड़की विद्रोह की आग में बागियों ने तोपों पर कब्जा कर शास्त्रगार में आग लगा दी और ब्रिटिश अफसर की हत्या कर दी थी.

गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस को लेकर भड़के सैनिक (ETV Bharat)

बंगला नंबर 43 से होती थीं 36 रियासतें कंट्रोल

नौगांव छावनी में समय के साथ-साथ व्यापारियों और सैनिकों की जरुरतों को पूरा करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा एक शहर विकसित किया गया, जो आज भी अपनी ब्रिटिशकालीन इमारतों और चौराहों के लिए जाना जाता है. जिसे देखने दूर-दूर से लोग आते हैं. नौगांव में आज भी ब्रिटिश कालीन इमारतें अपना सीना तान कर खड़ी हुए हैं और अतीत की गवाही दे रही हैं. जिसमें सबसे मशहूर और चर्चित अंग्रेजी हुकूमत का बंगला नम्बर 43 है. इसी बंगले से ब्रिटिश शासन की 36 रियासतों को कंट्रोल किया जाता था.

बंगला नंबर 43 से होती थीं 36 रियासतें कंट्रोल (ETV Bharat)

गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस को लेकर भड़के सैनिक

इतिहास के जानकार दिनेश सेन ने बताया, "1857 की क्रांति के समय नौगांव छावनी में 12वीं भारतीय पलटन के 400 बंदूकधारी, 219 घुड़सवार, 40 तोपची और पैदल सिपाही थे. इस फौज का कमांडर मेजर किटके तथा स्टाफ ऑफीसर केप्टन पीजी स्पाट थे. 23 अप्रैल 1857 को ही छावनी में कुछ गोलियां चलाई गई थीं, इनके कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी होने के कारण सेना भड़क गई.

जिसकी जानकारी अंग्रेजी हुकूमत को लग गई तो अंग्रेज अफसरों ने छावनी की सुरक्षा के लिए 24 मई 1857 को 4 तोपें तैनात कर दी थीं. इसी बीच 30 मई को हवलदार सरदार खां ने 4 सिपाहियों पर बागावत करने का संदेह जताया और ब्रिटिश हुकूमत को जानकारी दी. जानकारी लगते ही उन्हें बर्खास्त कर छतरपुर भेजा गया तो वहीं सुरक्षा को लेकर मेजर किटके द्वारा सभी 12 तोपें सैनिकों के क्वार्टर के सामने लगा दी गईं."

नौगांव में थी ब्रिटिश हुकूमत की छावनी (ETV Bharat)

सैनिकों ने कर दी अंग्रेज अफसर की हत्या

दिनेश सेन ने बताया, "उस दौरान 80 सिपाहियों और 3 भारतीय बागी अधिकारियों ने शस्त्रागार से हथियार लूट कर आग लगा दी. छावनी के बंगलों, पुस्तकालय और रिकॉर्ड को भी आग के हवाले कर दिया. खजाने से 1 लाख 21 हजार रुपए की संपति लूट ली. 10 जून की रात यह लोग छतरपुर की महारानी से शरण मांगने आए. उन्हें एक सराय में ठिकाना दिया गया लेकिन 2 दिन बाद वे यहां से भाग गए. विद्रोहियों ने 19 जून को ब्रिटिश अफसर टाउनशेड की महोबा से कलिंजर के रास्ते जाते समय हत्या कर दी.

छतरपुर के नौगांव में थी ब्रिटिश हुकूमत की छावनी (ETV Bharat)

छतरपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजेन्द्र मेहतो के परिजन प्रशान्त मेहतो बताते हैं, "मेरे दादा जी ने भी आजादी के लिए लाठियां खाई, जेल गए और गर्म दल सुभाष चन्द्र बोस से जुड़ गए थे. लेकिन कुछ समय बाद गांधी जी से मिलने के बाद खादी अपना ली. अंग्रेजों की हुकूमत के दौरन नौगांव छावनी हुआ करती थी. संग्राम की आग नौगांव से ही उठी थी."