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छतरपुर में भ्रष्टाचार की एक और नई कहानी! 3.66 करोड़ बहकर पानी-पानी

पहली ही बारिश में बहा 3.66 करोड़ पुल का हिस्सा ( ETV Bharat )

मामला जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर चंदला थाना इलाके का है. जहा चंदला, बंसिया, गौहानी मार्ग के उमरी नाले पर लोक निर्माण विभाग द्वारा पुल बनाया गया था, जो पहली ही बारिश में आधा बह गया. पुल का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बहने से आसपास के गांवों का मुख्य मार्ग से सीधा संपर्क टूट गया.

छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर से भ्रष्टाचार की पोल खोलता एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. चंदला थाना क्षेत्र में करोड़ों की लागत से बना पुल का हिस्सा पहली ही बारिश में बह गया. जिससे आधा दर्जन से अधिक गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है. स्कूली बच्चों, किसानों और ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. अब स्थानीय लोगों को बैल गाड़ियों से कच्चे रास्ते से सफर करना पड़ रहा है.

पुल निर्माण कार्य की बारिश में खुली पोल (ETV Bharat)

कई गांवों की मुश्किलें बढ़ीं

स्थानीय किसान रमेश पटेल ने निर्माण कार्य पर सवाल उठाते हुए कहा, " बड़ी मुश्किल से पुल निर्माण हो रहा था, लेकिन घटिया निर्माण के कारण पुलिस बारिश में बह गया. जिससे जुड़गुड़ू, बल्दूपुरा, बिहारगंज, गोविंदपुरा, मकारी और सिमरिया सहित कई गांवों का रास्ता बंद हो गया है. लोगों को जान हथेली पर रखकर नाला पार करना पड़ रहा है, मरीजों को खाट पर लाद कर ले जाना पड़ रहा है."

छतरपुर में करोड़ों की लागत से बना पुल बहा (ETV Bharat)

3.66 करोड़ का पुल पहली बारिश में टूटा

लोक निर्माण विभाग द्वारा जुड़गुड़ू-विहारगंज मार्ग का करीब 3 किमी सड़क और पुल निर्माण कराया जा रहा था. पुल निर्माण करीब 8 माह पहले ही हो चुका था, लेकिन सड़क का पिछले कई महीने से चल रहा था, इस कार्य की निर्माण लागत 3 करोड़ 66.94 लाख रुपए है. निर्माण कार्य का ठेका एक कंस्ट्रक्शन एजेंसी को दिया गया था.

स्थानीय लोग बैलगाड़ी पर चलने को मजबूर (ETV Bharat)

रातो-रात मलबा गायब

अचानक हुई तेज बारिश ने पुल के घटिया निर्माण की कलई खोल दी. स्थानीय निवासी बलदा अनुरागी ने बताया, "पुल बहने के बाद ठेकेदार ने रातो-रात उसका मलबा हटाकर सफाई कर दी, लेकिन गांव के लोग पुल बहने के बाद से परेशान हैं."

मामले पर छतरपुर लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री आशीष भारती ने बताया, "अलाइनमेंट की कमी के कारण पहले से ही कार्य में सुधार चल रहा था. गुणवत्ताहीन कार्य और पुल बहने की जांच कराई जाएगी. जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी."