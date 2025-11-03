क्रांति गौड़ के वर्ल्डकप लाते ही मन्नत पूरी करने पहुंचा भाई, छतरपुर में जश्न से पहले संकल्प पूरा
छतरपुर की बेटी की कामयाबी पर पूरे गांव में खुशी की लहर, क्रिकेटर क्रांति गौड़ के भाई मन्नत पूरी करने पहुंचे हनुमानजी के मंदिर.
छतरपुर: महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद पूरे देश में खुशियों की बाढ़ आ गई है, हर कोई महिला क्रिकेट टीम के हौसले और उनकी लगन की तारीफ कर रहा है. ये कहना गलत नहीं होगा कि देश में और खासतौर पर खिलाड़ियों के घर, गांव और शहर में दिवाली-होली जैसा माहौल है. कुछ ऐसा ही नजारा मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी बीती रात से सोमवार की सुबह तक देखने मिला. क्रिकेटर क्रांति गौड़ के घर ढोल-नगाड़े तो बज ही रहे हैं, लेकिन उनका परिवार खुशियां मनाने से पहले अपनी मन्नत पूरी करने में जुटा है.
छतरपुर में बॉलर क्रांति गौड़ के गांव में जश्न
52 साल बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सूखा खत्म हुआ. रविवार को महिला टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम को 52 रनों से शिकस्त दी और आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2025 की ट्राफी अपने नाम की. महिला को देश और विदेशों से भी बधाईयां मिल रही है. जगह-जगह जश्न का माहौल है. विश्वकप में अच्छा प्रदर्शन करने वालीं बॉलर क्रांति गौड़ का घर छतरपुर के घुवारा में है. जैसे ही बेटी ने ट्राफी अपने कंधों पर उठाई, वैसे ही यहां लोगों के पैर थिरकने लगे, चेहरे पर खुशी के आंसू और मिठाईयां बटने लगी.
जश्न से पहले क्रांति के भाई पहुंचे मन्नत पूरी करने
खास बात यह है कि इस कामयाबी में खिलाड़ियों के घर वाले और उनकी उम्मीदों का भी उतना ही योगदान होता है. बॉलर क्रांति गौड़ के भाई मयंक सिंह ने तो भारत की जीत के लिए भगवान हनुमानजी से 21 कन्याओं के भोज की मन्नत मांगी थी. जैसे ही रात को देश वर्ल्ड कप जीता, अगली सुबह यानि सोमवार को बिना वक्त गवाएं क्रांति गौड़ के भाई हनुमान मंदिर पहुंचे.
21 कन्याओं को भोज करा रहे क्रांति के भाई मयंक
हालांकि मंदिर जाने से पहले भाई मयंक ने ईटीवी भारत से अपनी खुशियों को साझा किया. उन्होंने बड़ी ही सादगी के साथ कहा कि "इस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, मैच के साथ विश्वकप जीता है. हम सब बहुत इमोशनल हो गए थे. उन्होंने बताया कि मैंने बजरंगबली के मंदिर में मन्नत मांगी थी, रविवार को जैसे ही टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है, वह दूसरे दिन सोमवार को तुरंत 21 कन्याओं को भोज कराएंगे. बस उसी के लिए मंदिर जा रहा हूं."
हार्दिक पांड्या को रोल मॉडल मानती है क्रांति गौड़
वहीं क्रांति के दूसरे भाई लोकपाल ने बताया कि " जब क्रांति छोटे में लड़कों के साथ खेलने जाती थी, तो हमें इस बात से कभी कोई समस्या नहीं हुई, हालांकि बाहर के कुछ लोग जरूर बोलते थे. जिसकी हमने परवाह नहीं की, क्योंकि क्रांति का सपना ही क्रिकेटर बनने का था. वो हार्दिक पांड्या को अपना रोल मॉडल मानती है. ऐसे में हम किसी के सपने में बाधा बनते हैं, तो वह न खुद का सपना पूरा कर पाता है और हमारी तरह से रह पाता है.
बेटियों के हुनर में न बनें बाधा, भाई की अपील
लोकपाल ने बताया कि क्रांति जब घर में रहती है, तो मां के साथ कामकाज में भी हाथ बंटाती है. हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी बहन इतने बड़े मुकाम पर पहुंचेगी. उन्होंने देश की बाकी बहन-बेटियों को लेकर संदेश दिया कि अगर किसी बेटी में हुनर है, तो उसके बीच बाधा न बनें, बल्कि उसका साथ दें. लोगों का तो बोलने का काम ही होता है, जब सफलता मिलती है, तो वे बाहर वाले भी अपने हो जाते हैं."