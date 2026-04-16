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छतरपुर की दो मुस्लिम बहनों ने मारी बाजी, 12वीं में टॉप कर प्रदेश में लहराया परचम

छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर बाली नौगांव निवासी शाइस्ताह कुरैशी और शैवाह कुरैशी ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में इतिहास रचा है. दोनों बहनों ने होम साइंस विषय में प्रदेश भर में पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है. बड़ी बहन शाइस्ताह कुरैशी ने 500 में से 485 अंक प्राप्त कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया. वहीं, छोटी बहन शैवाह कुरैशी ने 500 में से 479 अंक हासिल कर दूसरा स्थान पाया है. उनकी इस सफलता से परिवार सहित क्षेत्र में खुशी का माहौल है. घर में बधाई देने बालों का तांता लगा हुआ है.

छतरपुर: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. छतरपुर की दो मुस्लिम सगी बहनों ने 12वीं होम साइंस में प्रदेश भर में पहला और दूसरा स्थान हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है. जिला कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने छात्रा शाइस्ताह कुरैशी और शैवाह कुरैशी को बधाई दी है. इसके अलावा दोनों छात्राओं का स्कूल में भव्य स्वागत हुआ है, इस दौरान उनके पिता इकरार अहमद कुरैशी भी मौजूद रहे.

छतरपुर की दो बहनों ने 12वीं में किया कमाल (ETV Bharat)

शिक्षकों ने फूल माला पहनाकर दी बधाई

शासकीय गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली दोनों बहनों को जैसे ही अपने टॉप करने की जानकारी मिली, घर में खुशी का ठिकाना नहीं रहा. बाहर अतिशबाजी हुई तो अंदर मिठाई बंटना शुरू हो गई. शिक्षकों ने स्कूल में भव्य प्रोग्राम आयोजित कर दोनों बहनों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. इस दौरान छात्राओं को माला पहनाकर फूल बरसाए.

शाइस्ताह और शैवाह कुरैशी ने 12वीं में किया टॉप (ETV Bharat)

कलेक्टर ने सफल छात्रों को दिया मार्गदर्शन

शिक्षक ने बताया कि दोनों बहनें शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रही हैं और उनकी मेहनत का ही यह परिणाम है. जिस कारण जिले का नाम रोशन हुआ है. 10वीं 12वीं परीक्षा में बाजी मारने वाले छात्रों को जिला कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने उनके केरियर को लेकर मार्गदर्शन दिया. साथ ही छात्रों को अपने भीतर पढ़ने की आदत निरंतर बनाए रखने की बात की. उन्होंने छात्रों के स्कूल दिनों में आने वाली चुनौतियों को याद कराया और उनके पेरेंट्स के सहयोग की बात कही. साथ ही छात्रों को सोशल मीडिया से दूर रहने की सलाह दी और अखबार, नोवल और किताब पढ़ने की आदल डालने की बात कही.

प्रदेश भर में पहला और दूसरा स्थान हासिल कर किया परिवार का नाम रौशन (ETV Bharat)

छात्रा शाइस्ताह कुरैशी ने कहा, "अच्छा परिणाम आने में सभी का बहुत सहयोग रहा है. परिवार और टीचर बहुत सिखाते थे. टीचर का बहुत सपोर्ट मिला है. मैं अपने रिजल्ट से बहुत खुश हूं." छात्रा के पिता इकरार अहमद कुरैशी कहते हैं कि मैं सभी का शुक्रगुजार हूं, जिन लोगों ने बच्चियों की पढ़ाई में सपोर्ट किया. ईश्वर पर भरोसा करके मेहनत करती थीं, जब टाइम मिलता तब पढ़ लेती थीं, आज अपने मकसद में कामयाब हो गई हैं".