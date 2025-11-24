ETV Bharat / state

बीजेपी नेता को लगी चिकन बिरयानी की तलब, लुत्फ लेने 55 KM सफर कर पहुंचे छतरपुर

उत्तर प्रदेश के महोबा के बीजेपी नेता छतरपुर की स्वादिष्ट चिकन बिरयानी का स्वाद लेने पहुंचे. खाते ही हुई उल्टी. फिर पहुंचे पुलिस के पास.

छतरपुर में चिकन बिरयानी की दुकान पर कार्रवाई करती पुलिस (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 11:49 AM IST

2 Min Read
छतरपुर: उत्तर प्रदेश महोबा जिले के बीजेपी नेता छतरपुर में चिकन बिरयानी खाकर बीमार हो गए. उन्होंने चिकन बिरयानी को दूषित बताया तो दुकानदार से बहस होने लगी. इसके बाद बीजेपी नेता पुलिस थाने पहुंचे और दूषित चिकन बिरयानी के अलावा दुकानदार की हरकत की शिकायत की. नेताजी की शिकायत मिलते ही पुलिस ने दुकान पर पहुंचकर चिकन बिरयानी का तबेला जब्त किया. खाद्य विभाग की टीम ने चिकन बिरयानी का सैंपल लेकर जांच को भेजा है.

चिकन बिरयानी खाते ही उल्टी शुरू

छतरपुर के ओरछा रोड थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित स्वादिष्ट चिकिन बिरयानी की दुकान पर उस समय हड़कंप मच गया, जब अजनार थाना जिला महोबा निवासी के भाजपा जिला कार्यसमिति सदस्य पन्नालाल अहिरवार 55 किमी दूर छतरपुर में बिरयानी खाने के बाद अचानक बीमार हो गए. पन्नालाल अहिरवार एक मरीज को लेकर छतरपुर के निजी अस्पताल इलाज के लिए आये थे. उनको भूख लगी तो ट्रांसपोर्ट नगर स्थित स्वादिष्ट चिकन बिरयानी दुकान से 40 की हाफ प्लेट ली.

छतरपुर में चिकन बिरयानी खाकर बीमार हुए बीजेपी नेता (ETV BHARAT)

थाना प्रभारी ने दुकान से बिरयानी का तबेला किया जब्त

बिरयानी खाने के दौरान उन्हें बदबू आई और स्वाद भी अजीब लगा. थोड़ी ही देर बाद नेताजी को उल्टी होने लगी. जब उन्होंने दुकानदार से शिकायत की तो आरोप है कि दुकानदार ने गालीगलौज कर दी. इसके बाद बीजेपी नेता सीधे ओरछा रोड थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलते ही थाना प्रभारी दीपक यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने दुकान में बनाई गई बिरयानी को जब्त किया ओर स्वास्थ्य विभाग व खाद्य विभाग को सूचना भेजी.

थाना प्रभारी ने दुकान से बिरयानी का तबेला किया जब्त (ETV BHARAT)

बीजेपी नेता बोले- बिरयानी से बदबू आ रही थी

मौके पर ही बिरयानी की सैंपलिंग लेकर जांच के लिए भेजी गई. बीजेपी नेता पन्नालाल अहिरवार ने बताया "हम एक मरीज का इलाज करवाने आये तो भूख लगी और हमने दुकान से बिरयानी खरीद कर खा ली, लेकिन वह बहुत ही बदबू मार रही थी. जब दुकानदार से शिकायत की तो वह उल्टा गालियां देने लगा. उन्होंने इस मामले की पुलिस में शिकायत की." इस मामले में ओरछा रोड थाना प्रभारी दीपक यादव का कहना है "अगर जांच रिपोर्ट में बिरयानी खराब पाई जाती है तो दुकानदार के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."

