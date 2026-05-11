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मेरे जन्मदिन की पोस्ट पर बधाई क्यों दी? दो पक्षों के बीच विवाद ने लिया हिंसक रूप, बहने लगा खून

छतरपुर/जबलपुर : सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर डाली गई जन्मदिन की पोस्ट को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला लाठी-डंडों तक पहुंच गया. हिंसक मारपीट में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया.

सोशल मीडिया पर जन्मदिन की बधाई की पोस्ट

मारपीट की घटना गोपालपुर गांव के पास स्थित ढाबे के पास की है. गोपालपुरा निवासी मंगलदीप कुशवाहा ने चंद्रनगर के सरपंच बबलू कुशवाहा के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर बधाई पोस्ट डाली. इस पोस्ट पर गंगायाच सरपंच पति हरिराम कुशवाहा ने भी कमेंट कर बधाई दी, जो उसे भारी पड़ गई. इसी बात को लेकर विवाद की शुरुआत हो गई. पोस्ट डालने वाले मंगलदीप कुशवाहा ने बताया "हरिराम कुशवाहा से उनका पहले से विवाद चल रहा था. उन्होंने फोन कर पूछा कि उनकी पोस्ट पर बधाई क्यों दी गई." कहासुनी के बाद गालीगलौच और फिर लाठी-डंडे चलने शुरू हो गए.

जन्मदिन पर बधाई देना पड़ा भारी

पीड़ित मंगलदीप कुशवाहा ने बताया "पूर्व सरपंच पति हरिराम कुशवाहा ने उन पर हमला किया है. पहले फोन पर गाली-गलौज की और फिर घर पहुंचकर अभद्रता की. उन्होंने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने उन्हें थाने आने को कहा और जब वे थाने जा रहे थे, तभी रास्ते में रोककर उन पर आधा दर्जन लोगों ने लाठी- डंडों व पत्थरों से हमला कर लहूलुहान कर घायल कर दिया." पीड़ित सरपंच पति हरिराम कुशवाहा ने बताया " एक पोस्ट फेसबुक पर डली थी. सरपंच को बधाई दी थी. इसी बात को लेकर मेरे साथ मारपीट की गई."