मेरे जन्मदिन की पोस्ट पर बधाई क्यों दी? दो पक्षों के बीच विवाद ने लिया हिंसक रूप, बहने लगा खून
छतरपुर में दो पक्षों के बीच जमकर चले जमकर लाठी-डंडे. आधा दर्जन लोग घायल. दोनों पक्षों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 1:29 PM IST
छतरपुर/जबलपुर : सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर डाली गई जन्मदिन की पोस्ट को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला लाठी-डंडों तक पहुंच गया. हिंसक मारपीट में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया.
सोशल मीडिया पर जन्मदिन की बधाई की पोस्ट
मारपीट की घटना गोपालपुर गांव के पास स्थित ढाबे के पास की है. गोपालपुरा निवासी मंगलदीप कुशवाहा ने चंद्रनगर के सरपंच बबलू कुशवाहा के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर बधाई पोस्ट डाली. इस पोस्ट पर गंगायाच सरपंच पति हरिराम कुशवाहा ने भी कमेंट कर बधाई दी, जो उसे भारी पड़ गई. इसी बात को लेकर विवाद की शुरुआत हो गई. पोस्ट डालने वाले मंगलदीप कुशवाहा ने बताया "हरिराम कुशवाहा से उनका पहले से विवाद चल रहा था. उन्होंने फोन कर पूछा कि उनकी पोस्ट पर बधाई क्यों दी गई." कहासुनी के बाद गालीगलौच और फिर लाठी-डंडे चलने शुरू हो गए.
जन्मदिन पर बधाई देना पड़ा भारी
पीड़ित मंगलदीप कुशवाहा ने बताया "पूर्व सरपंच पति हरिराम कुशवाहा ने उन पर हमला किया है. पहले फोन पर गाली-गलौज की और फिर घर पहुंचकर अभद्रता की. उन्होंने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने उन्हें थाने आने को कहा और जब वे थाने जा रहे थे, तभी रास्ते में रोककर उन पर आधा दर्जन लोगों ने लाठी- डंडों व पत्थरों से हमला कर लहूलुहान कर घायल कर दिया." पीड़ित सरपंच पति हरिराम कुशवाहा ने बताया " एक पोस्ट फेसबुक पर डली थी. सरपंच को बधाई दी थी. इसी बात को लेकर मेरे साथ मारपीट की गई."
सीएसपी अरुण कुमार सोनी ने बताया "प्रारंभिक जांच में विवाद की वजह सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई है. पुलिस का मुख्य विषय मारपीट की घटना है. दोनों पक्षों के खिलाफ समान धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. मेडिकल टेस्ट और विवेचना के बाद धाराओं व आरोपियों की संख्या में बढ़ोतरी की जा सकती है."
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हाई कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने के निर्देश
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में नज्म के एक हिस्से को सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में सुनवाई हुई. इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था. इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. हाईकोर्ट जस्टिस बीपी शर्मा की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने के आदेश जारी किये. उन्होंने याचिकाकर्ता के सुरक्षा के संबंध में पुलिस अधीक्षक बैतूल को निर्णय लेने के निर्देश जारी किए.
बैतूल निवासी फैजान अंसारी ने याचिका में कहा था "वह पेशे से शिक्षक है और उसका रिकॉर्ड बेदाग है. उसके खिलाफ कोई भी अपराधिक प्रकरण दर्ज नही है. उन्होंने 22 जुलाई को अपने सोशल मीडिया में मशहूर शायर शोएब कियानी की उर्दू नज्म बेहया हिस्सा सोशल मीडिया में शेयर किया है. नज्म में शब्दों में उसने किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की है. इसके बाद भी पुलिस ने केस दर्ज किया."