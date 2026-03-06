कांग्रेस नेता की रोजा इफ्तार पार्टी में मधुमखियों का हमला, जान बचाने नदी में कूदे लोग
छतरपुर में रोजा इफ्तार पार्टी में मधुमखियों ने डाला खलल, रोजेदारों पर किया हमला, जान बचाने के लिए भागते नजर आए लोग.
रिपोर्ट: मनोज कुमार सोनी
छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर के युवा कांग्रेस नेता अंजार राइन ने रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया. इफ्तार पार्टी में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब बिजावर ब्लॉक के हथनी टोर क्षेत्र में उन पर और उनके साथियों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया. मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिये लोग इधर-उधर भागने लगे. कुछ तो नदी में जा गिरे. अफरा-तफरी का मंजर ऐसा था कि लोग रोजा इफ्तार को भूलकर मधुमक्खी के हमले से जहां जगह मिली वहां छुपते नजर आए.
कांग्रेस नेता ने रखा था इफ्तार का आयोजन
रमजान का महीना चल रहा है. जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे महीने रोजे रखते हैं और शाम को रोजा खोलते हैं. इस महीने जगह-जगह रोजा इफ्तार पार्टियों का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं. इसी के चलते छतरपुर के बिजावर ब्लॉक के हथनी टोर क्षेत्र में कांग्रेस नेता ने भी रोजा इफ्तार का आयोजन किया था. जिसमें उनके दोस्त शामिल हुए. लेकिन इसी दौरान मधुमखियों ने हमला बोल दिया. हमले के दौरान रोजेदार भागते दिखाई दिए, तो कुछ लोग नदी में गिर पड़े.
मधुमखियों के हमले से बचते नजर आए रोजेदार
मधुमक्खियों के हमले में कुछ लोगों को मामूली चोट आई हैं. गनीमत रही की कोई बड़ी घटना नहीं हुई. कांग्रेस नेता अंजार राइन ने बताया, ''जब वह किशनगढ़ थाना इलाके के हथनी टोर इलाके में अपने 15 से 20 साथियों के साथ रोजा अफ्तार करने गए हुए थे, तभी कुछ लोगों ने चूल्हे में आग लगा दी. जिससे धुंआ उठने लगा और वहीं पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते में पहुंचने लगा. जिसके बाद मधुमक्खियों में उन पर हमला कर दिया. जिससे उनके कुछ साथी नदी में गिर गए, तो कुछ लोग दौड़ कर अपनी जान बचा सके.''
नीमच में मधुमक्खियों के हमले में महिला की मौत
इससे पहले नीमच के रानपुर गांव में आंगनबाड़ी में खाना बनाने वाली कंचनबाई मेघवाल की मधुमक्खियों के हमले में मौत हो गई थी. आंगनबाड़ी परिसर में खेल रहे 20 बच्चों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया था, उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए सभी बच्चों को दरियों और चटाई से ढक दिया और वे खुद सामने खड़ी हो गईं थीं. कंचन बाई की उपचार के दौरान मौत हो गई थी.