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बीएड की परीक्षा में मुन्ना भाई गिरफ्तार, BSF जवान के स्थान पर भाई दे रहा था एग्जाम

महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में बीएड परीक्षा के दौरान एक बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ाया. BSF जवान के बदले परीक्षा देते हुए मुन्ना भाई धराया.

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बीएड की परीक्षा में मुन्ना भाई गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 8:30 PM IST

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छतरपुर: महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में एक मुन्ना भाई पकड़ा गया है. आरोप है कि मुन्ना भाई अपने बीएसएफ जवान भाई के स्थान पर पेपर दे रहा था. आरोपी अभी तक 3 पेपर दे चुका था चौथे पेपर में परीक्षा प्रबंधन ने उसे रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. वहीं, घटना की जानकारी लगते ही एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी के बाहर जमकर नारेबाजी की और कुलसचिव का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया.

सगे भाई के बदले परीक्षा लिखते हुए आरोपी गिरफ्तार

छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में बीएड की परीक्षाओं के दौरान एक फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है. यहां अपने भाई के बदले परीक्षा देते हुए आरोपी रंगे हाथों पकड़ा गया है. मुखबिर द्वारा मिली सूचना के आधार पर निगरानी टीम ने चौथे पेपर की परीक्षा के दौरान आरोपी को धर दबोचा.

प्रशासन के खिलाफ एनएसयूआई का हल्लाबोल (ETV Bharat)

प्रशासन को मुखबिर से मिली थी सूचना

जानकारी के अनुसार, बीएसएफ में तैनात परीक्षार्थी देवेंद्र यादव की आलेख भवन पीजी-2 कक्ष में द्वितीय पाली में परीक्षा थी, लेकिन परीक्षा के दौरान देवेंद्र का भाई दीपक यादव नव जीवन ज्योति कॉलेज के परीक्षा हॉल में बैठकर परीक्षा लिख रहा था. मुखबिर द्वारा मिली सूचना के आधार पर ड्यूटी पर तैनात अधीक्षक गायत्री वाजपेयी ने दीपक को परीक्षा हॉल से उठाकर बाहर लाया और उससे कड़ाई से पूछताछ की. इसके अलावा सभी दस्तावेजों की बारीकी से जांच की, जिसमें फर्जीवाड़ा सामने आया है.

MAHARAJA CHHATRASAL UNIVERSITY
जानकारी लगते ही विरोध प्रदर्शन करने पहुंच एनएसयूआई कार्यकर्ता (ETV Bharat)

प्रशासन के खिलाफ एनएसयूआई का हल्लाबोल

छतरपुर एनएसयूआई के छात्र नेता विपिन राजा ने बताया, " यूनिवर्सिटी में जमकर भ्रष्टाचार चल रहा है. एक व्यक्ति ने बीएड जैसी परीक्षा के तीन बार फर्जी तरीके से दिए. लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन की नींद नहीं खुली." वहीं, यूनिवर्सिटी के सहायक प्राध्यापक नन्दकिशोर पटेल ने बताया, "बीएड के पेपर चल रहे थे, बीते दिन एक मुन्ना भाई की गिरफ्तारी हुई है. उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है."

सिविल लाईन टीआई आशुतोष श्रोती ने बताया, "मामले में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, वह अपने भाई देवेंद्र यादव के बदले परीक्षा लिख रहा था. आरोपी दीपक यादव चन्दनगर का रहने वाला है. आरोपी के खिलाफ धारा 419, 420 और परीक्षा अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

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