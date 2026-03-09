ETV Bharat / state

छतरपुर में होली पर राई के तड़के के बीच घूंघट में महिलाओं ने दनादन चलाए लट्ठ

छतरपुर के बसारी में होली की प्राचीन परंपरा आज भी जीवित ( ETV BHARAT )

बुंदेली राई के बीच घूंघट में महिलाओं ने दनादन चलाए लट्ठ (ETV BHARAT)

छतरपुर : छतरपुर में होली पर बुंदेली संस्कृति और परंपरा का संगम देखने को मिलता है. हर साल की तरह इस बार भी प्राचीन परंपरा के तहत 20 फीट ऊंची लकड़ी पर बंधी गुड़ की पोटली खोलने पहुंचे पुरुषों पर महिलाओं ने लट्ठों की बारिश की. इसके बाद भी कुछ पुरुषों ने जांबाजी दिखाते हुए पोटली खोल ली. प्रतियोगिता के विजेता को 21 हजार रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया.

छतरपुर के ग्रामीण इलाकों में होली की उमंग कई दिन तक चलती है. छतरपुर के पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया. बुंदेली संस्कृति, पुरानी परंपराओं को अनुसार इसका आयोजन किया जाता है. आयोजन में महिलाएं भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती हैं. इसे देखने के लिए आसपास के 20 गांवों के लोग एकत्रित हुए.

होली कार्यक्रम में उमड़े 20 गावों के लोग (ETV BHARAT)

मीठे गुड़ की पोटली खोलने का चैलेंज

छतरपुर से 20 किलोमीटर दूर बसारी गांव होली प्राचीन परंपरा के अनुसार मनाई जाती है. होली के आयोजन में मुख्य आकर्षण 20 फुट ऊंची लकड़ी पर लगाया जाने वाला मीठा गुड़ रहता है, जिसे तोड़ने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं और लकड़ी पर चढ़ते है. जिस लकड़ी पर चढ़ते हैं, उस पर तेल भी लगाया जाता है ताकि लोग आसानी से न तोड़ सकें. प्रतिभागी इस लकड़ी को चढ़कर तोड़ने का प्रयास करते हैं, जबकि महिलाएं उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं.

मीठे गुड़ की पोटली खोलने का चैलेंज (ETV BHARAT)

कटुता को रंगों में धोकर गले मिलते हैं

इस मजेदार प्रतियोगिता में विजेता को 21 हजार ओर हारने वाले को 11 हजार रुपये इनाम दिया जाता है. इस अवसर पर बुंदेली राई नृत्य भी होता है. मान्यता के अनुसार सालभर की कटुता को रंगों से धोकर भुला दिया जाता है और सभी एक-दूसरे को गले लगकर भाईचारे का संदेश देते हैं. पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह मुन्नाराजा हर वर्ष इस आयोजन को कराते हैं. मुन्ना राजा कहते हैं "बुंदेली परंपरा के तहत होली पर कई आयोजन होते हैं. बुंदेली संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास है."