गरीबी को रौंद अनिकेत बना CISF जवान, मां बेचती हैं चूड़ियां, बेटा करेगा देश की सेवा

अनिकेत साहू ने एसएससी जीडी परीक्षा में सीआईएसएफ पद पर चयनित होकर जिले सहित गांव का नाम रोशन किया है. अनिकेत के पिता शोभाराम साहू मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं. जिस कारण परिवार का कोई सहारा नहीं था. पूरे परिवार की जिम्मेदारी अनिकेत की मां फूल बाई के कंधों पर थी, जो बाजारों में मनिहारी और चूड़ियों की छोटी सी दुकान लगाकर बच्चों का पेट पालती रही और पढ़ाई का खर्च उठाती है.

छतरपुर: घुवारा तहसील के भगवां के एक छोटे से गांव में रहकर बाजार में चूड़ियां बेचने वाली महिला का बेटा अनिकेत साहू सीआईएसएफ में चयनित हुआ है. बेटे के इस सफलता की जानकारी मिलते ही मां के आंखों से खुशी के आंसू छलक गए. यह सफलता सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि संघर्ष, त्याग और अनिकेत की मां की तपस्या की जीत है. अनिकेत ने करीब 30 टेस्ट दिए. वह कई बार असफल हुआ, लेकिन हार नहीं मानी.

पूरे गांव में है खुशी का माहौल

अनिकेत ने असफलता को अपना गुरु बना लिया और अपनी कमियों पर मेहनत करता रहा. वह कई बार असफल हुआ, लेकिन हर बार खुद को और अधिक मजबूत बनाकर मैदान में उतरा. 15 फरवरी 2025 को सागर में फाइनल पेपर हुआ और जिसका परिणाम 2026 में आया है. जैसे ही गांव वालों को अनिकेत के सीआईएसएफ में चयन की जानकारी लगी, तो लोग बधाई देने पहुंचने लगे और पूरे गांव में खुशी का माहौल हो गया.

'वर्दी पहन देश की रक्षा करना था सपना'

अनिकेत साहू ने बताया कि "इस सफलता का श्रेय मेरी मां को जाता है, जिसने दिन-रात बाजार में चूड़ियां बेच कर मुझे पढ़ाया-लिखाया. इसके साथ ही मेरे मामा होशियार साहू ने भी मेरी बहुत मदद की. मेरा सपना था कि तन पर वर्दी हो और देश की रक्षा करूं. आज वह सपना पूरा हो गया. मैंने पूरी तैयारी छतरपुर में रहकर की है और टोटल 30 पेपर दिए थे. जिसमें टेस्ट और फिजिकल दोनों शामिल है."

क्रांति गौड़ भी यहीं की निवासी

छतरपुर जिले अंतर्गत यह वही घुवारा तहसील है, जहां की एक बेटी क्रांति गौड़ ने महिला क्रिकेट में दुनिया भर में अपनी सफलता के झंडे गाड़े है. अब इसी गांव से गरीब परिवार का बेटा देश की रक्षा के लिए चयनित हुआ है. अनिकेत पढ़ाई में शुरू से ही मेहनती था. उन्होंने भगवां हायर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी.