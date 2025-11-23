ETV Bharat / state

बाजीराव मस्तानी वाले महल में मिलेगी पांच सितारा वाली सुविधाएं, यही परवान चढ़ा था दोनों का इश्क

छतरपुर का राजगढ़ पैलेस हेरिटेज होटल के रूप में किया गया विकसित, मोहन यादव ने किया उद्घाटन.

CHHATARPUR HISTORIC RAJGARH PALACE
छतरपुर का ऐतिहासिक महल बना हेरिटेज होटल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 23, 2025 at 4:58 PM IST

3 Min Read
छतरपुर: ऐतिहासिक महल, राजगढ़ पैलेस को हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया है. यह वही महल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं बाजीराव और मस्तानी का विवाह संपन्न हुआ था. बुंदेला शासन के दौर में राजगढ़ पैलेस सत्ता, संस्कृति और शौर्य का प्रतीक माना जाता था. समय बदला, राजा बदले और महल धीरे-धीरे सूना पड़ गया, लेकिन इसकी भव्यता कभी फीकी नहीं हुई. अब इसे हेरिटेज होटल के रूप में तैयार कर दिया गया है.

मोहन यादव ने किया हेरिटेज होटल का उद्घाटन

खजुराहो से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित राजगढ़ पैलेस ने एक बार फिर अपनी रौनक वापस पा ली है. इस ऐतिहासिक महल को हेरिटेज होटल के रूप में विकसित कर दिया है और 19 नवंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसका उद्घाटन किया. करीब 350 साल पुराने इस महल में बुंदेला राजवंश का इतिहास बसता है. यही वजह है कि इसके हर आंगन में किसी न किसी कहानी की गूंज सुनाई देती है.

मोहन यादव ने किया हेरिटेज होटल का उद्घाटन (ETV Bharat)

कई फिल्मों की हो चुकी है यहां शूटिंग

इमारत की खूबसूरती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहां कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है. मीरा नायर की चर्चित फिल्म 'कामसूत्र' का बड़ा हिस्सा इसी महल में फिल्माया गया था. अभिनेत्री रेखा ने इस फिल्म में 'रस देवी' का किरदार निभाया था. उनके कई दृश्य महल के सामने बने बगीचे में शूट किए गए थे. इससे पहले 1988 में हॉलीवुड फिल्म 'द डिसीवर्स' की शूटिंग भी यहीं हुई थी, जिसमें शशि कपूर भी नजर आए थे.

छत्रसाल ने बाजीराव को तीसरे पुत्र का दिया था दर्जा

खजुराहो के इतिहासकार और बुंदेला राजवंश पर शोध कर रहे अनुराग शुक्ला बताते हैं कि "1721 में जब मोहम्मद बंगश ने महाराजा छत्रसाल को जैतपुर में घेर लिया था, तब राजा ने पेशवा बाजीराव को सहायता के लिए संदेश भेजा. बाजीराव तुरंत वहां पहुंचे और छत्रसाल को मुक्ति दिलाई. इसके बाद छत्रसाल ने पन्ना में दरबार लगाकर बाजीराव को अपने तीसरे पुत्र का दर्जा दिया और वहीं मस्तानी से उनका विवाह कराया. राजगढ़ पैलेस में आज भी 'मस्तानी दरवाजा' नाम का हिस्सा मौजूद है, जिसकी पहचान इसी घटना से जोड़ी जाती है."

CHHATARPUR HERITAGE HOTEL
राजगढ़ पैलेस हेरिटेज होटल (ETV Bharat)

सत्ता के मतभेद ने सूना कर दिया महल

राजा छत्रसाल के बाद उनके उत्तराधिकारियों में सत्ता को लेकर मतभेद बढ़ गए. पुत्र अमांग सिंह धार्मिक स्वभाव के थे और ज्यादा समय चित्रकूट और कालिंजर में बिताते थे. इसी दौरान उनके भाई हिंदू सिंह ने उनकी हत्या करवा दी और शासन अपने हाथ में ले लिया. उसी समय अकाल और बीमारियों का दौर शुरू हुआ, तो लोग इलाका छोड़ने लगे और महल खाली होता चला गया. बाद में हिंदू सिंह ने पन्ना में नया महल बनवाया और राजगढ़ पैलेस पूरी तरह सूना हो गया.

बुंदेलों का गौरव है राजगढ़ पैलेस

ब्रिटिश शासन आने तक बुंदेलों की पकड़ ढीली पड़ चुकी थी. अनिरुद्ध सिंह के दौर में दीवान सुने शाह पवार ने पन्ना रियासत से अलग होकर छतरपुर रियासत बनाई और राजगढ़ पैलेस उसी के अधीन चला गया. आज जब यह महल एक नए रूप में सामने आया है, तो यह सिर्फ एक होटल नहीं बल्कि बुंदेलों के गौरव, कला और इतिहास का जीवंत प्रमाण है.

