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सनातन हिंदू एकता यात्रा का समापन आज छतरपुर में, चोर गिरोहों ने उड़ाई पुलिस व आयोजकों की नींद

सनातन हिंदू एकता यात्रा समापन सभा में सुरक्षा की तैयारियां ( ETV BHARAT )

छतरपुर : बागेश्वर धाम से शुरू हुई पं.धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता रथयात्रा 5 जिलों से होकर वापस छतरपुर आ रही है. छतरपुर के रेलवे ग्राउंड में यात्रा का समापन होगा. इस मौके पर बड़ी सभा का आयोजन किया गया. इसमें करीब 20 हजार लोगों के आने की संभावना है. यात्रा के दौरान चोर गिरोहों ने खूब उत्पात मचाया. किसी का मोबाइल गायब हो गया तो किसी के गहने. इसे देखते हुए पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं.

वृंदावन के संत भी यात्रा में हुए शामिल