सनातन हिंदू एकता यात्रा का समापन आज छतरपुर में, चोर गिरोहों ने उड़ाई पुलिस व आयोजकों की नींद
बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा 500 किमी का सफर कर पहुंचेगी छतरपुर. सभा में होंगे 20 हजार लोग. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 12:53 PM IST
छतरपुर : बागेश्वर धाम से शुरू हुई पं.धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता रथयात्रा 5 जिलों से होकर वापस छतरपुर आ रही है. छतरपुर के रेलवे ग्राउंड में यात्रा का समापन होगा. इस मौके पर बड़ी सभा का आयोजन किया गया. इसमें करीब 20 हजार लोगों के आने की संभावना है. यात्रा के दौरान चोर गिरोहों ने खूब उत्पात मचाया. किसी का मोबाइल गायब हो गया तो किसी के गहने. इसे देखते हुए पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं.
वृंदावन के संत भी यात्रा में हुए शामिल
कथावाचक पं.धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की 5 दिन की रथयात्रा का 500 किलोमीटर का सफर पूरा करके छतरपुर में दिव्य दरवार के साथ समापन होगा. यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने जातिगत भेदभाव और ऊंच-नीच की भावना को समाप्त कर हिंदू समाज में एकता, भाईचारे और समरसता स्थापित कराने का संदेश दिया. यात्रा के चौथे दिन सागर से टीकमगढ़ के लिए निकली रथयात्रा जैसे ही शाहगढ़ पहुंची तो वृंदावन के रसिक संत गोरेलाल कुंज के महंत किशोर दास महाराज शामिल हुए. बड़ागांव में वृंदावन के अनिरुद्धाचार्य महाराज शामिल हुए.
युवाओं को संदेश- माता-पिता सबसे पहले
बाबा बागेश्वर का कहना है "हम सब सनातनी हैं और हमारी पहचान आपसी एकता व भाईचारे से है. मुसीबत के समय एक हिंदू का दूसरे हिंदू की मदद के लिए आगे आना ही सच्ची हिंदू एकता है. जब लोग जाति के बंधनों से ऊपर उठकर एक-दूसरे के सुख-दुख में सहभागी बनेंगे, तभी समाज में वास्तविक एकता स्थापित होगी."
इस दौरान "जात-पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई-भाई" जैसे नारों के माध्यम से सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने युवाओं से कहा "माना मोहब्बत बुरी नहीं है, मगर मां-बाप से जरूरी नहीं है."
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सभा स्थल पर सादा ड्रेस में भी रहेगी पुलिस
छतरपुर SP रजत सकलेचा ने अधिकारियों के साथ सभा स्थल का जायजा लिया. उन्होंने बताया "सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया जा रहा है. समापन अवसर पर करीब 20 हजार लोगों की भीड़ का अनुमान है. पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था कड़ी कर दी है. यात्रा में चोरों पर पैनी नजर रहेगी. समापन के दौरान सिविल ड्रेस में भी भारी पुलिस तैनात रहेगी. भीड़ का फायदा उठाने के लिए बाहर से आए चोर भी सक्रिय हैं. हाल ही में लूट के एक मामले में उत्तराखंड के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. लोग भी सतर्क रहें."