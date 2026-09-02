नेपाल त्रासदी के वक्त बाबा बागेश्वर जापान में, ट्रकों में सामग्री ले सेवादारों को भेजा काठमांडू
नेपाल में त्रासदी की खबर पाते ही बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपने शिष्य मंडल को किया एक्टिव. मनोज कुमार सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 2, 2026 at 4:18 PM IST
छतरपुर/काठमांडू : नेपाल में आई त्रासदी में हजारों परिवार तबाह हो गए हैं. भारत सरकार के अलावा विभिन्न संगठन नेपाल को संकट की इस घड़ी में मदद करने आगे आए हैं. छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम से भी राहत सामग्री नेपाल भेजी गई है. राहत सामग्री से भरे 4 ट्रक नेपाल सरकार को सौंपे गए हैं. बागेश्वर धाम जन सेवा समिति के सहयोग से ये राहत सामग्री नेपाल भेजी गई. बागेश्वर धाम के सेवादार ट्रकों में राहत सामग्री भरकर काठमांडू पहुंचे.
नेपाल गृह मंत्रालय को सौंपी राहत सामग्री
बागेश्वर धाम के प्रतिनिधि मनोज त्रिवेदी ने नेपाल पहुंचकर नेपाल शिष्यमंडल के साथ राहत सामग्री नेपाल सरकार के गृह मंत्रालय को सौंपी है. पीड़ितों को दी जा रही सामग्री में चावल, दाल, तिरपाल, मसाले, नमक, पानी, सोयाबीन तेल, बिस्कुट, नमकीन के साथ-साथ थाली, गिलास और कटोरी जैसी आवश्यक सामग्री है. कोशिश यही है कि विपत्ति में अपना सब कुछ खो चुके परिवारों तक राहत केवल पहुंचे ही नहीं, बल्कि उनके जीवन की तत्काल जरूरतों का सहारा भी बने. सेवादार मनोज त्रिवेदी ने कहा "नेपाल सरकार ने भी हम लोगों का बहुत सहयोग किया है."
त्रासदी की खबर सुनते ही शिष्य मंडल सक्रिय
जिस वक्त नेपाल में त्रासदी आई, उस समय बाबा बागेश्वर जापान में थे. त्रासदी की खबर मिलते ही बाबा बागेश्वर ने नेपाली नागरिकों और अपने शिष्य मंडल से संपर्क किया. आदेश पाते ही काठमांडू में बागेश्वर धाम शिष्य मंडल सक्रिय हुआ. वहीं, बागेश्वर धाम से राहत सामग्री एकत्र कर 4 ट्रकों के माध्यम से नेपाल भेजी गई. इस पहल का उद्देश्य उन परिवारों तक मदद पहुंचाना है, जिनके लिए इस कठिन समय में भोजन, पानी और रहने की बुनियादी व्यवस्था भी चुनौती बन गई है.
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बागेश्वर धाम जन सेवा समिति सक्रिय
बागेश्वर धाम के पं. धीरेद्र शास्त्री का कहना है "दोनों देशों के बीच रिश्ता केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है. यह रोटी-बेटी और भावनाओं का संबंध है. ऐसे में जब पड़ोसी देश कठिन परिस्थिति से गुजर रहा हो, तब उसके साथ खड़ा होना ही सबसे बड़ी मानवीयता है." नेपाल सरकार ने भी बागेश्वर धाम जन सेवा समिति के प्रति आभार व्यक्त किया है. काठमांडू में बागेश्वर धाम से जुड़ी सारा चंद्र ने कहा "त्रासदी की खबर पाते ही महाराज श्री ने राहत सामग्री भेजने का आदेश दिया. नेपाल सरकार को राहत सामग्री सौंपी गई है "