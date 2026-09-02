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नेपाल त्रासदी के वक्त बाबा बागेश्वर जापान में, ट्रकों में सामग्री ले सेवादारों को भेजा काठमांडू

राहत सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचे बागेश्वर धाम के सेवादार ( ETV BHARAT )