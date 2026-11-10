बागेश्वर धाम पहुंचे बिहार के शिक्षा मंत्री मिथलेश तिवारी, देश में जब तक पप्पू तब तक मोदी
विवादित बयानों में फंसे बाबा बागेश्वर के समर्थन में बिहार के शिक्षा मंत्री उतरे. बिहार आने का निमंत्रण. रोककर दिखाएं विरोधी. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 12:17 PM IST
छतरपुर : भगवान कृष्ण पर विवादास्पद टिप्पणी के बाद कई संगठनों और साधु-संतों के निशाने पर चल रहे बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को बिहार के शिक्षा मंत्री मिथलेश ने समर्थन दिया है. बागश्वर धाम पहुंचकर मिथलेश तिवारी ने पूजा-पाठ की.
इसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा "देश में जब तक पप्पू रहेगा, तब तक मोदी रहेंगे." बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा "बिहार की जनता इंतजार कर रही है. बाबा बागेश्वर की यात्रा को कोई नहीं रोक सकता."
बिहार में बाबा बागेश्वर का होगा भव्य स्वागत
मिथलेश तिवारी ने कहा "बाबा बागेश्वर का बिहार की जनता पलक-पावड़े बिछाकर स्वागत करेगी. विरोधियों को जनता खुद जवाब देगी. देशभर में चल रहे सनातन जागरण अभियान का वह भी हिस्सा बनेंगे. बागेश्वर महाराज को बिहार आने से रोकने की ताकत किसी में नहीं है. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का अभियान सनातन संस्कृति और धार्मिक जागरूकता से जुड़ा है. ऐसे अभियान में सभी सनातनियों को अपनी सहभागिता निभानी चाहिए."
धार्मिक विषयों पर समझ रखना जरूरी
कृष्ण लीला पर विवाद को मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा "भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण एक ही परमात्मा के स्वरूप हैं. दोनों में कोई भेद नहीं है. भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं के वर्णन को लेकर विवाद खड़ा करना उचित नहीं है. बाबा बागेश्वर का विरोध करने वाले अल्पज्ञानी हैं. धार्मिक विषयों को समझने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और व्यापक दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है."
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भगवान श्री कृष्ण पर विवादास्पद टिप्पणी
बीते दिनों शिवपुरी के करैरा में कथा के दौरान पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं और उनके जीवन प्रसंगों को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी. इसके बाद कई लोगों ने इसका विरोध किया. कई जगहों पर बाबा बागेश्वर के पुतले फूंके गए. हालांकि बाद में बाबा बागेश्वर ने सफाई देकर माफी मांग ली थी.