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बागेश्वर धाम पहुंचे बिहार के शिक्षा मंत्री मिथलेश तिवारी, देश में जब तक पप्पू तब तक मोदी

बागेश्वर धाम पहुंचे बिहार के शिक्षा मंत्री मिथलेश तिवारी ( ETV BHARAT )

छतरपुर : भगवान कृष्ण पर विवादास्पद टिप्पणी के बाद कई संगठनों और साधु-संतों के निशाने पर चल रहे बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को बिहार के शिक्षा मंत्री मिथलेश ने समर्थन दिया है. बागश्वर धाम पहुंचकर मिथलेश तिवारी ने पूजा-पाठ की.

इसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा "देश में जब तक पप्पू रहेगा, तब तक मोदी रहेंगे." बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा "बिहार की जनता इंतजार कर रही है. बाबा बागेश्वर की यात्रा को कोई नहीं रोक सकता."