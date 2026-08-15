बागेश्वर धाम में झमाझम के बीच तिरंगा यात्रा, बारिश में भीगते धीरेंद्र शास्त्री ने गाया गीत
बागेश्वर धाम देशभक्ति के रंग में रंगा. विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जैसे देशभक्ति गीतों से परिसर गूंज उठा. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 3:51 PM IST
छतरपुर : बागेश्वर धाम में भीषण बारिश भी तिरंगा यात्रा न रोक सकी. बारिश के बीच राष्ट्रभक्ति का जोश और बढ़ गया. गुरुकुलम में बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने ध्वजारोहण किया. इससे पहले निकाली गई तिरंगा यात्रा में गजब का जोश दिखा. स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व निकाली गई तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी शामिल हुए. मंदिर से यात्रा की शुरुआत होते ही बादल जमकर बरसे लेकिन बारिश के बावजूद लोगों का जोश और देशभक्ति का जुनून कम नहीं हुआ.
धर्म और राष्ट्रभक्ति का अनूठा संगम
तिरंगा यात्रा के दौरान हाथों में राष्ट्रीय ध्वज थामे बागेश्वर महाराज के साथ श्रद्धालु पूरे उत्साह से आगे बढ़ते रहे. इस दौरान 'झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा' जैसे देशभक्ति गीतों से माहौल गूंज उठा. तेज बारिश के बीच भी लोगों ने देशभक्ति के रंग में रंगकर यात्रा में अपनी सहभागिता निभाई. यात्रा में धर्म और राष्ट्रभक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला. तेज बारिश के बीच भी धर्मप्रेमियों का उत्साह हाई रहा और लोग पूरे जोश के साथ तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए.
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आजादी के पर्व पर हम वचन लें
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बागेश्वर महाराज गुरुकुलम में ध्वजारोहण किया. ध्वजारोहण के साथ राष्ट्रगान और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए. तिरंगा यात्रा के दौरान बारिश के बीच उमड़ा जनसैलाब यह संदेश देता नजर आया कि देशभक्ति के उत्साह के आगे मौसम की बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी छोटी पड़ जाती हैं.
बाबा बागेश्वर धीरेद्र शास्त्री ने कहा "आज तिरंगा यात्रा धाम पर निकाली गई, इंद्रदेव भी प्रसन्न हुए. आजादी के पर्व पर हम को वचन लेना होगा. देशद्रोहियों को देश से दूर करना होगा." तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए छतरपुर शहर के अलावा आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में बागेश्वर भक्त पहुंचे. कई भक्त एक सप्ताह पहले से बागेश्वर धाम पहुंच गए थे.