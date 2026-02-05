धीरेंद्र शास्त्री फिर करा रहे 300 कन्याओं का विवाह, बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि तक भव्य आयोजन

ETV Bharat / state

छतरपुर: बुंदेलखंड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम में 10 दिवसीय कन्या विवाह महोत्सव का आगाज गुरुवार से शुरु हो चुका है. इसकी तैयारी का जायजा लेने ASP और ADM सहित भारी पुलिस बल धाम पहुंचा और धाम समिति से आयोजन को लेकर जानकारी ली. इस बार कुल 300 जोड़े एक साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंधेंगे. जिसमें भारी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है.

आयोजन स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारी

करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र बागेश्वर धाम में बीते वर्ष की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है. 10 दिवसीय महोत्सव का शंखनाद शुक्रवार से हो रहा है. गुरुवार को प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ बागेश्वर धाम जन सेवा समिति के सदस्यों और पदाधिकारी की बैठक हुई, जिसमें आयोजन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विधिवत चर्चा हुई. लाखों लोगों के धाम में आने से लेकर उनके सुरक्षित रहने की व्यवस्था, भोजन, यातायात और सुरक्षा जैसे विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी का आदान-प्रदान किया गया. इस दौरान समिति के सदस्यों ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को आयोजन स्थल का निरीक्षण कराया.

chhatarpur mass marriage ceremony organized
बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य सामूहिक विवाह समारोह (ETV Bharat)

300 बेटियां लेंगी सात फेरे

आयोजन प्रभारी धीरेंद्र गौर ने बताया, "इस बार 300 बेटियों के विवाह होने जा रहे हैं. एडीएम मिलिंद नागदेव और एएसपी आदित्य पटेल सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजन को लेकर बैठक हुई. बैठक में सभी पहलुओं पर चर्चा की गई. बागेश्वर धाम आने वाले लोग सभी कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता देने के साथ पुण्य लाभ अर्जित कर सकुशल वापस घर निकल सकें. यह सबसे महत्वपूर्ण है. समिति की ओर से आयोजन को गरिमापूर्ण बनाने के पूरे प्रबंध किए गए हैं."

व्यवस्थाओं को लेकर एडीएम ने दिए निर्देश

एडीएम नागदवे ने कहा, "सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह चौकन्ने रहकर व्यवस्थाएं संभालें, हर परिस्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहे. यहां आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए. बैठक में समिति की ओर से निशांत नायक, लोकेश गर्ग के अलावा एसडीएम प्रशांत अग्रवाल, तहसीलदार गौतम, एसडीओपी खजुराहो मनमोहन सिंह बघेल, खजुराहो सीएमओ बसंत चतुर्वेदी, सीएमएचओ डॉ. आरपी गुप्ता सहित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सहित विद्युत विभाग एनएचएआई के अधिकारी उपस्थित रहे."

chhatarpur mass marriage ceremony organized
बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य सामूहिक विवाह समारोह (ETV Bharat)

यातायात और सुरक्षा पर पैनी नजर

एएसपी आदित्य पटले ने बताया, "बागेश्वर धाम में 300 बेटियों के कन्या विवाह के अवसर पर फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस, पार्किंग, आने-जाने के मार्ग और सुरक्षा सहित कई बिंदुओं पर समिति के साथ बैठक कर चर्चा की गई है. जाम की स्थिति न हो इसलिए ट्रैफिक का प्लान निर्धारित किया जा रहा है. जिले का पर्याप्त पुलिस बल व्यवस्था में लगाया जा रहा है. आवश्यकता अनुसार बाहर से भी पुलिस बल बुलाया जाएगा."

बागेश्वर धाम में बहेगी श्रीमद् भागवत कथा की रसधारा

बागेश्वर धाम में 6 फरवरी से 12 फरवरी तक श्रीमद् भागवत महापुराण का संगीतमय आयोजन हो रहा है. सप्तम कन्या विवाह महा महोत्सव के अवसर पर बागेश्वर धाम पीठाधीश पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के मुखारविंद से धाम आने वाले लाखों भक्तों को कथा रसपान करने का अवसर मिलेगा. महाराज श्री श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएंगे. यहां आने वाले लोगों को महोत्सव में कई फायदे मिलेंगे. जहां उन्हें एक ओर बालाजी के दर्शन मिलेंगे और श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का पावन अवसर मिलेगा. इतना ही नहीं निर्धन, गरीब, अनाथ बेटियों के विवाह में भागीदार बनने का भी अवसर प्राप्त होगा.

ASP आदित्य पटले ने बताया, "धाम में 300 लोगों के विवाह होने वाले हैं इसको लेकर पुलिस अपनी व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है. हर बिंदु पर धाम समिति से बात की गई. जिससे आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े." छतरपुर ADM मिलिंद नागदवे ने बताया, "5 से 15 फरवरी तक आयोजन होने जा रहा है. यह कन्या विवाह का सबसे बड़ा आयोजन है उसको लेकर बैठक की गई है."

