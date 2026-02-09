ETV Bharat / state

बागेश्वर धाम में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, महाशिवरात्रि पर 300 जोड़ों की एक साथ शादी करा रहे धीरेंद्र शास्त्री

छतरपुर में सामूहिक विवाह समारोह को लेकर तैयारियां तेज, कलेक्टर और एसपी सहित कई अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण.

सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने बागेश्वर धाम पहुंचे जिला कलेक्टर और एसपी (ETV Bharat)
छतरपुर: देश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम में 15 फरवरी को 300 जोड़े एक साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंधेंगे. इस आयोजन में देश और विदेश की कई जानी मानी हस्तियां बागेश्वर धाम पहुंचेगी. इसके मद्देनजर सोमवार को छतरपुर कलेक्टर और एसपी अधिकारियों के साथ धाम पर पहुंचे. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी बाबा बागेश्वर और उनकी समिति के लोगों से एकत्रित की. इसके साथ ही धाम में स्थित दुकानों की फूड सैंपलिंग और वॉटर टेस्टिंग की जांच के निर्देश दिए, जिससे आने वाले आयोजन को और सुरक्षित बनाया जा सके.

बागेश्वर धाम में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद

बागेश्वर धाम ग्राम गढ़ा में आयोजित होने वाले सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव के मद्देनजर लॉ एंड ऑर्डर के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. वीआईपी मूवमेंट होने पर प्रोटोकॉल सहित तमाम गतिविधि की जानकारी लेने कलेक्टर पार्थ जैसवाल और एसपी अगम जैन मौके पर पहुंचे और कन्या विवाह स्थल का निरीक्षण किया.

बागेश्वर धाम में 15 फरवरी को 300 जोड़े लेंगे 7 फेरे (ETV Bharat)

इसके साथ ही सुरक्षात्मक और आम जनता की मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण कर कलेक्टर व एसपी ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आयोजन के संबंध में बैठक की और जानकारी ली.

बागेश्वर धाम में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद (ETV Bharat)

300 जोड़े एक साथ पवित्र बंधन में बंधेंगे

अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान राजनगर विधायक अरविंद पटैरिया, जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे. कलेक्टर ने हेलीपैड स्थल, मुख्य मंच स्थल और ग्रीन रूम सहित तमाम स्थलों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए. इसके अलावा निकाय और पंचायतों के अधिकारी व कर्मचारियों को धाम में सभी जल स्त्रोतों की वॉटर टेस्टिंग करने के निर्देश दिए गए हैं.

छतरपुर में सामूहिक विवाह समारोह को लेकर तैयारियां तेज (ETV Bharat)

साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सभी ढाबों, दुकानों और होटलों के फूड सैंपल लेकर जांच कराने के निर्देश दिए है. इस दौरान स्वास्थ्य विभाग, एमपीईबी, वन विभाग, पुलिस विभाग, पीडब्ल्यूडी, राजस्व, नगरीय प्रशासन और पंचायत के अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे. 15 फरवरी को धाम में 300 बेटियों का विवाह समारोह आयोजन होगा, बाबा बागेश्वर द्वारा यह आयोजन दान पेटी से कराया जा रहा है.

हेलीपैड स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारी (ETV Bharat)

जिला कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने बताया, "आज बागेश्वर धाम पर आयोजित होने वाले विवाह समारोह के पहले लॉ एंड ऑर्डर की स्थित देखी गई, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है. सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं."

