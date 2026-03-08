ETV Bharat / state

'चाय से ज्यादा तो केतली गर्म होती है', बाबा बागेश्वर ने चेलों और सेवादारों की खोली पूरी पोल-पट्टी

पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सेवादारों और चेलों की लगातार मिलती शिकायतों से इतने खफा दिखे कि उन्होंने कहा कि जब लोगों के पर्चे निकालते हैं तो यहां के सेवादारों और चेलों की भी पूरी खबर रखते हैं. हर किसी का पर्चा निकालकर रखते हैं. धाम में क्या चल रहा है हर बात की खबर है.

छतरपुर: देश के जाने-माने कथा वाचक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों सेवादारों और चेलों की कार्यप्रणाली से दुखी नजर आए. उन्होंने भरे मंच से रविवार को सेवादारों और चेलों को जमकर खरी-खोटी सुनाई. उन्होंने सेवादारों और चेलों की ऐसी पोल-पट्टी खोली कि सुनने वाले भी उनकी तारीफ करते नजर आए. उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम के कामकाज के तरीकों में बहुत बदलाव की जरुरत है.

'चाय से ज्यादा तो केतली गर्म होती है'

बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बोलते हुए कहा कि "हमारे सेवादारों की टोन बहुत खराब है, बात करने का तरीका बड़ा घटिया है. ऐसे बात करते हैं जैसे अहसान जता रहे हों. भक्तों को तो ऐसे धक्का देते हैं जैसे आर्मी वाले हों. इनकी मानसिकता ऐसी हो गई है कि हमारे पीठ देते ही खुद गुरू बन जाते हैं. बात भी सही है चाय से ज्यादा तो केतली गर्म होती है."

'गुरु से नहीं सीख रहे चेले'

पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि "गजब बात तो ये है कि हमारे चेले हमसे से ही नहीं सीख रहे हैं कि उनका गुरु कितनी सरलता से जीता है. गुरु के साथ रहकर चेले सीख ही नहीं रहे हैं. इनको गुरु दिख ही नहीं रहा. इन चेलों को गुरु नहीं गुरु के आसपास का भौकाल दिखाई देता है. इनकी नजर में मेरा गुरु सीधा पीएम, सीएम से जुड़ा है. बड़े बड़े सेलिब्रिटी लाइन में खड़े हैं. फोटो खिंचवाने की, मंच पर चढ़ने का शौक लगा है. हमारे नाम से कई चेले बन गए. दीक्षा तो ली ही नहीं. वे चेले सिर्फ इसलिए बन गए कि यहां तो बढ़िया मालपानी है. सभी ऐसे नहीं हैं लेकिन कई बहुरुपिए यहां हैं."

'बेदाग जिंदगी गुजर जाए ये हमारी सफलता है'

बाबा बागेश्वर ने कहा कि "आत्मचिंतन बहुत जरूरी है. हमने सुबह उठकर एक घंटे तक आत्मचिंतन किया. बाबा बागेश्वर धाम बहुत फेमस हो गया और कई देशों के राजदूत आ रहे हैं. मैं भी विदेशों में जा रहा हूं. ये सफलता नहीं है. अभी हमारी जिंदगी के कई साल बाकी हैं और ऐसे में बेदाग जिंदगी गुजर जाए तो ये ही हमारी सफलता है. कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता बल्कि बालाजी का होना पड़ता है."

बाबा बागेश्वर को लगातार मिल रहीं थीं शिकायतें

बागेश्वर धाम में रोजाना हजारों लोग बालाजी के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के पास लंबे समय से सेवादारों और चेलों की कई शिकायतें पहुंच रहीं थीं. जिसको उन्होंने भरे मंच से सबके सामने स्वीकारा और चेतावनी दी कि सुधर जाओ.

शिकायतों में धाम पर बाबा से मिलवाने के नाम पर पैसों की वसूली, वीआईपी दर्शन के नाम पर वसूली, भक्तों के साथ सेवादारों के द्वारा अभद्रता करना, दर्शन के दौरान धक्का देना, धाम पर आने वाली बहिन बेटियों और महिलाओ के साथ छेड़खानी करना, वीआईपी लोगों को तुरंत दर्शन और मिलवाना जैसी कई शिकायतें बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री को मिली थीं. जिसको लेकर बाबा बागेश्वर भड़के हुए थे. इसलिए उन्होंने भरे मंच से अपने सेवादारों ओर चेलों की क्लास लगा डाली.