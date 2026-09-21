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आपको बागेश्वर धाम से कराना है पितरों का तर्पण, जानें कैसे होता है ऑनलाइन

बागेश्वर धाम में ऑनलाइन पितरों की शांति के लिए हवन, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेंगे धीरेंद्र शास्त्री, 26 सितंबर से शुरू हो रहे पितृपक्ष.

BAGESHWAR DHAM ONLINE HAVAN PITAR
बागेश्वर धाम से कराना है पितरों का तर्पण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 4:30 PM IST

3 Min Read
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छतरपुर: अनंत चतुर्दशी के दूसरे दिन यानि 26 सितंबर से पितृ पक्ष की शुरूआत हो जाएगी. हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का खास महत्व है. पितृ पक्ष अपने पूर्वजों व पितरों के प्रति सम्मान और श्रद्धा अर्पित करने की अवधि होती है, जो 16 दिनों तक चलती है. इस दौरान अपने पूर्वजों का तर्पण, पिंडदान और दान-पुण्य किया जाता है. कहते हैं ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है. पितृ पक्ष से जुड़ी आपके लिए जरूरी खबर है, बागेश्वर धाम में ऑनलाइन पितरों की शांति की कामना की जाएगी.

बागेश्वर धाम में ऑनलाइन हवन

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेद्र शास्त्री ने देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं को जोड़ने वाला ऑनलाइन का आयोजन किया. बीती रात रविवार को शुरू हुआ हवन पूरी रात तक चलता रहा. बागेश्वर बाबा के सान्निध्य में हुए ऑनलाइन हवन का उद्देश्य नकारात्मक ऊर्जा का नाश कर समाज में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करना है. धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि "इस बार का हवन पितरों के प्रति श्रद्धा और मोक्ष के लिए आयोजित हुआ है.

बागेश्वर धाम में ऑनलाइन हवन (ETV Bharat)

पितरों की शांति के लिए 3 हवन

श्रद्धालुओं ने विधि-विधान के साथ हवन-पूजन कर अपने पितरों के प्रति श्रद्धा अर्पित की और पितृ शांति एवं मोक्ष की प्रार्थना की. पितरों की शांति के लिए कुल 3 विशेष हवनों का आयोजन किया जाएगा. इस श्रृंखला के माध्यम से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को ऑनलाइन माध्यम से भी हवन से जुड़ने और सामूहिक रूप से पितरों की शांति के लिए आहुति दे सकेंगे. अगला यानि दूसरा हवन 21 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा.

PITRU PAKSHA START 26 SEPTEMBER
बागेश्वर धाम में हवन की बड़ी तैयारी (ETV Bharat)

नकारात्मकता को खत्म कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार

धारेंद्र शास्त्री ने बताया कि सन्यासी बाबा की आज्ञा से ऑनलाइन हवन का संकल्प लिया गया. आगे भी उनके आदेश अनुसार इस तरह का आयोजन किया जाएगा. इस पहल का मुख्य उद्देश्य वर्तमान समय में बढ़ती नकारात्मकता को समाप्त कर लोगों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है. ऑनलाइन हवन कार्यक्रम में बागेश्वर धाम में विद्वान पंडितों के माध्यम से मंत्रोच्चार किए जाते हैं और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार हवन होता है.

DHIRENDRA SHASTRI HAVAN PITRU
धीरेंद्र शास्त्री ने कराया हवन (ETV Bharat)

पितरों को मोक्ष नहीं मिलने से परिवार रहता है परेशान

सामूहिक प्रार्थना और हवन से आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार होता है. जिससे व्यक्ति और समाज दोनों को लाभ मिलता है. घर बैठे ऑनलाइन हवन में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को भी बालाजी की कृपा प्राप्त होती है. बागेश्वर कहते है इस बार का ऑनलाइन हवन पितरों की शांति और पितृ मोक्ष के लिए किया गया था. पितरों को मोक्ष ओर शांति नहीं मिलती है तो परिवार परेशान रहता है. इसलिए भक्तों के पितरों के लिए आयोजन किया गया है.

PITRU PAKSHA START 26 SEPTEMBER
बागेश्वर धाम में पितृ के लिए हवन (ETV Bharat)

16 दिन चलेगा पितृपक्ष

भारतीय पंचाग के मुताबिक 26 सितंबर शनिवार से पितृपक्ष की शुरूआत हो रही है. 26 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध है, वहीं 27 सितंबर से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के साथ पितृपक्ष का मुख्य काम शुरू हो जाता है. यह 16 दिन तक चलेगा, यानि 10 अक्टूबर को अमावस्या के साथ पितृपक्ष का समापन हो जाएगा. इस दिन उन पितरों के श्राद्ध की तिथि मानी जाती है, जिनकी मौत की तिथि पता न हो या जिनका श्राद्ध किसी खास तिथि पर न किया जा सके.

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