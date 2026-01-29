बागेश्वर धाम के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कैसे चुने जाते हैं दूल्हा-दुल्हन? धीरेंद्र शास्त्री ने बताया
बागेश्वर धाम में 300 गरीब बेटियों का सामूहिक विवाह 15 फरवरी को. सेवादारों ने 2 माह की छानबीन के बाद लिस्ट फाइनल की.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 29, 2026 at 3:51 PM IST
छतरपुर : बागेश्वर धाम में 15 फरवरी को होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. यहां 300 गरीब कन्याओं का विवाह होगा. कार्यक्रम में जानी मानी हस्तियों को आमंत्रित किया गया है. बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बताया "सेवादारों ने दो माह की कड़ी मेहनत के बाद नाम फाइनल किए हैं. महाशिवरात्रि 15 फरवरी को सामूहिक विवाह का आयोजन होगा. इसकी लगातार तैयारियां चल रही हैं."
सामूहिक विवाह का खर्च बागेश्वर धाम की दानपेटी से
पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बताया "यह 7वां सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव होगा. आयोजन में पूरा खर्च धाम की दानपेटी से करते हैं. बागेश्वर धाम पर आयोजित होने वाला सामूहिक विवाह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उन बेटियों के लिए जीवन बदल देने वाला अवसर होता है, जिनके परिवार आर्थिक कारणों से विवाह नहीं कर पाते. इस बार बागेश्वर धाम की ओर से 300 बेटियों के हाथ पीले कर विदाई कराने का लक्ष्य रखा गया है. आयोजन में देशभर के वर-वधु शामिल होते हैं."
बाबा बागेश्वर ने लिस्ट जारी की
इस बार होने वाले सामूहिक आयोजन में बेटियों की बाबा बागेश्वर ने लिस्ट जारी कर नामों की घोषणा की. बाबा बागेश्वर खुद आयोजन की देखरेख करते है. लिस्ट बनाने में समिति को करीब 2 माह का समय लगा है. फार्म जमा होना, टीम का घर-घर जाना, परीक्षण होना, 30 हजार किलामीटर 40 से ज्यादा लोगों ने यात्रा कर सूची बनाई है. इस आयोजन में देशभर की बेटियों के हाथ पीली किये जा रहे हैं. मध्य प्रदेश, यूपी, बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित देशभर की गरीब निर्धन बेटियों के विवाह होंगे.
पिछले साल 251 विवाह हुए थे
साल 2025 में हुए कन्या विवाह में 108 आदिवासी बेटियों सहित 251 बेटियों को परिणय सूत्र में बांधा गया था. राष्ट्रपति महामहिम द्रोपदी मुर्मू ने बागेश्वर धाम आकर न केवल बेटियों को आशीर्वाद दिया था बल्कि अपनी ओर से उपहार भी भेंट किये थे. इसके अलावा देशभर से साधु-संतों ने भी वर-वधू को शीर्वाद दिया था.