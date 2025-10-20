ETV Bharat / state

धीरेंद्र शास्त्री ने आतिशबाजी पर ज्ञान देने वालों को चेताया, बोले-जिद में फोड़ेंगे पटाखे

छतरपुर में पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने पटाखे पर ज्ञान देने वालों को फेल करने की कही बात, बोले,10-12 पटाखे जिद में फोड़ेंगे.

धीरेंद्र शास्त्री बोले जिद में फोड़ेंगे पटाखे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 20, 2025 at 5:39 PM IST

Updated : October 20, 2025 at 6:35 PM IST

छतरपुर: दिवाली पर पटाखे नहीं जलाने को लेकर ज्ञान देने वालों को पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने उनके ज्ञान फेल करने की बात कही है. उन्होंने दरबार में कहा कि, ''जो लोग पटाखे नहीं फोड़ने का ज्ञान देते हैं, हम जिद में पटाखे फोड़ेंगे. हमने प्रण लिया है कि उनका ज्ञान हम फेल करेंगे. वैसे तो हमें पटाखे से डर लगता है लेकिन 10-12 पटाखे जरूर फोड़ेंगे.''

18 दिन बाद यात्रा से वापस लौटे धाम

कथा वाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 18 दिन बाद यात्रा से धाम वापस लौटे है. धाम पहुंचकर उन्होंने विधि विधान से पूजा-अर्चना कर हवन संपन्न किया. पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पुणे में 18 दिनों की कथा यात्रा पर थे. बाबा बागेश्वर अब 27 अक्टूबर तक धाम पर रहेंगे और दिवाली मनाएंगे.

धीरेंद्र शास्त्री ने पटाखा पर ज्ञान देने वालों को चेताया (ETV Bharat)

3 दिवसीय श्री सत्यनारायण कथा का होगा आयोजन

इसके बाद 26 अक्टूबर तक प्रतिदिन रात्रि में अपने भक्तों के लिए दिव्य दरबार का आयोजन करेंगे, जो रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक आयोजित होगा. 24, 25 और 26 अक्टूबर को 3 दिवसीय श्री सत्यनारायण कथा प्रतिदिन शाम 4 से 6 बजे तक आयोजित की जाएगी. वहीं, 27 अक्टूबर को बागेश्वर धाम पर विशाल गुरु शिष्य मिलन कार्यक्रम होगा.

नरक चतुर्दशी को मनाया जाएगा प्रगति उत्सव

बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि "नरक चतुर्दशी को दक्षिण भारत में बालाजी हनुमान के प्रगति उत्सव के रूप में मनाया जाता है. इसी उपलक्ष्य में बागेश्वर धाम पर भी हनुमान जी का विशेष आयोजन किया गया. नरक चतुर्दशी और हनुमान पूजा का बहुत महत्व है. कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में हनुमान जन्मोत्सव माना जाता है."

Chhatarpur Bageshwar Dham
धाम पहुंचकर धीरेंद्र शास्त्री ने किया हवन (ETV Bharat)

कलयुग के जीवित देवता हैं हनुमान जी

मान्यता है कि, इस दिन भगवान हनुमान का जन्म हुआ था. हनुमानजी को कलयुग के जीवित देवता और दसों दिशाओं के रक्षक के रूप में पूजा जाता है. नरक चतुर्दशी की रात नकारात्मक शक्तियों की सक्रियता का समय मानी जाती है. इसलिए इस दिन बजरंगबली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और साहस, शक्ति व आत्मविश्वास प्राप्त होता है."

Pandit Dhirendra Shastri Katha
नरक चतुर्दशी को मनाया जाएगा प्रगति उत्सव (ETV Bharat)

दिवाली पर पटाखे जलाने की कही बात

पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दीपावली पर पटाखे जलाने को लेकर कहा कि "कुछ लोग दीपावली पर पटाखे न फोड़ने पर ज्ञान देते थे. हमने प्रण लिया है उनका ज्ञान हम फेल करेंगे. वैसे तो हमें पटाखे से डर लगता है लेकिन जो पटाखे पर ज्ञान देते हैं उनका ज्ञान तो हम फेल करेंगे. 10-12 पटाखे उनकी जिद में फोड़ेंगे."

