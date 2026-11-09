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11 हजार दीपों से रोशन बागेश्वर धाम, शहीदों और सरहद पर तैनात जवानों को समर्पित दीपावली

11 हजार दीपों से रोशन हुआ बागेश्वर धाम ( ETV Bharat )

छतरपुर: बागेश्वर धाम सहित छतरपुर में रोशनी, उमंग और आस्था का त्यौहार दिवाली बेहद धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. हर तरफ रौनक ही रौनक थी. लोगों ने अपने घरों, दुकानों और बाजारों को रंग-बिरंगी लाइटों और दीयों से सजाया. बागेश्वर धाम में बाबा बागेश्वर ने शहीदों और सरहद पर तैनात जवानों के नाम एक दीप जलाया. इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों से एक दीप वीर जवानों और शहीदों के नाम जलाने की अपील की.

देसी घी के 11 हजार दीप प्रज्वलित बागेश्वर धाम में इस बार दीपावली का पर्व भक्ति, उल्लास और राष्ट्रभक्ति के अनूठे संगम के रूप में मनाया गया. बाबा बागेश्वर धीरेद्र शास्त्री ने धाम पर पहुंचे श्रद्धालुओं के साथ बागेश्वर बालाजी मंदिर, यज्ञशाला और धाम परिसर में देसी घी के 11 हजार दीप प्रज्वलित किए. खास बात यह रही कि ये दीप देश के वीर शहीदों और सरहद पर तैनात सैनिकों को समर्पित किए गए.