11 हजार दीपों से रोशन बागेश्वर धाम, शहीदों और सरहद पर तैनात जवानों को समर्पित दीपावली
बागेश्वर धाम में 11 हजार देसी घी के दीये शहीदों और जवानों के नाम. जगमगाया बालाजी मंदिर, यज्ञशाला और धाम. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 10:03 AM IST
छतरपुर: बागेश्वर धाम सहित छतरपुर में रोशनी, उमंग और आस्था का त्यौहार दिवाली बेहद धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. हर तरफ रौनक ही रौनक थी. लोगों ने अपने घरों, दुकानों और बाजारों को रंग-बिरंगी लाइटों और दीयों से सजाया. बागेश्वर धाम में बाबा बागेश्वर ने शहीदों और सरहद पर तैनात जवानों के नाम एक दीप जलाया. इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों से एक दीप वीर जवानों और शहीदों के नाम जलाने की अपील की.
देसी घी के 11 हजार दीप प्रज्वलित
बागेश्वर धाम में इस बार दीपावली का पर्व भक्ति, उल्लास और राष्ट्रभक्ति के अनूठे संगम के रूप में मनाया गया. बाबा बागेश्वर धीरेद्र शास्त्री ने धाम पर पहुंचे श्रद्धालुओं के साथ बागेश्वर बालाजी मंदिर, यज्ञशाला और धाम परिसर में देसी घी के 11 हजार दीप प्रज्वलित किए. खास बात यह रही कि ये दीप देश के वीर शहीदों और सरहद पर तैनात सैनिकों को समर्पित किए गए.
देशवासियों से भावुक अपील
बालाजी सरकार की पूजा-अर्चना और आरती के बाद बाबा बागेश्वर ने सभी भक्तों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा "जिस तरह भगवान श्रीराम के अयोध्या आगमन पर दीप जलाए गए थे, उसी तरह आज सभी लोगों के घर दीप जलें. एक दीपक शहीदों के नाम जरूर जलाएं, क्योंकि सैनिक अपनी दीपावली छोड़कर देशवासियों की दीपावली सुरक्षित बनाने के लिए भारत माता के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं."
धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
दीवाली उत्सव के दैरान बागेश्वर धाम पर जम्मू, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे. जम्मू से आए सुखबिंदर सिंह ने कहा "घर से दूर बागेश्वर धाम जैसी पवित्र जगह पर गुरुजी के साथ शहीदों और देश की रक्षा कर रहे जवानों के नाम दीप जलाना उनके लिए सौभाग्य और अलग अनुभव है."
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ओम, सात्विक और सीताराम की आकृतियां
गुजरात से पहली बार धाम पर दीपावली मनाने पहुंचीं कोमल और आयुषी ने धाम पर ओम, सात्विक और सीताराम की आकृतियों वाली रंगोली सजाकर दीप प्रज्वलित किए. इसके अलावा उत्तराखंड से आए एक भक्त केवी पाल ने कहा कि हर साल घर पर परिवार के साथ त्यौहार मनाते थे, लेकिन यहां हजारों भक्तों के साथ दीपावली मनाने का आनंद अगल है.