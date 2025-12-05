बागेश्वर धाम में हुआ ऑनलाइन हवन और हनुमान चालीसा, डेढ लाख भक्तों ने दी आहुति
बागेश्वर धाम पर बाबा बागेश्वर ने ऑनलाइन हवन, यज्ञ और हनुमान चालीसा का करवाया पाठ, देश-विदेश के डेढ लाख भक्तों को दिया दिव्य कल्याणकारी मंत्र.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 4:12 PM IST|
Updated : December 5, 2025 at 4:32 PM IST
छतरपुर: बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम पर उन भक्तों के लिए ऑनलाइन हवन, पूजन और हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जो धाम पर नहीं आ सकते. ऐसे भक्तों के लिए बाबा ने खुद एक ऑनलाइन आयोजन किया. यह धीरेंद्र शास्त्री द्वारा आयोजित पहला ऑनलाइन हनुमान चालीसा हवन था. जिसमें देश-विदेश से भारी संख्या में भक्त जुड़े रहे.
15 लाभ भक्तों ने डाली आहुति
ऑनलाइन माध्यमों जैसे यूट्यूब, फेसबुक और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म से 1,32,000 से अधिक भक्तों ने भाग लिया. वहीं, धाम पर आये भक्तों ने जो मिल नहीं सके जो धाम पर पंडाल में बैठे 20,000 से अधिक श्रद्धालु ने भी इस ऑनलाइन हवन पूजन में अपनी आहुति डाली. लगभग डेढ़ लाख भक्तों ने इस दिव्य अनुष्ठान में आहुति देकर अपना कार्य सिद्ध किया.
बाबा बागेश्वर ने करवाया पूजन
बागेश्वर महाराज और काशी से पधारे विद्वान आचार्यों ने विधि-विधान से मंत्रोच्चारण से पावन अनुष्ठान का शुभारम्भ किया. बाबा बागेश्वर ने घरों पर बैठे भक्तों और धाम में उपस्थित श्रद्धालुओं को क्रमबद्ध रूप से सभी पूजन-विधियां समझाते हुए स्वयं पूजन करवाया. इसके बाद पंचमुखी हनुमान जी के बीज मंत्रों, संन्यासी बाबा के नाम तथा हनुमान चालीसा के दो-दो प्रारम्भिक दोहों के साथ हवन आरम्भ हुआ.
पूरी हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों पर आहुतियां दी गईं और अंत में अंतिम दोहे के साथ पूर्णाहुति एवं हनुमान जी की आरती की गई. यह हवन नकारात्मकता हटाने और सकारात्मक ऊर्जा स्थापित करने के उद्देश्य से महाराज द्वारा करवाया गया. बाबा ने कहा, ''यह हवन घरों, प्रतिष्ठानों, फैक्ट्रियों और कार्यालयों में फैली नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर, हवन से निकलने वाले शुद्ध और सकारात्मक धुएं द्वारा एक दिव्य वातावरण का निर्माण करता है.''
उन्होंने कहा कि, ''जहां कुछ लोग अंग्रेजी नववर्ष पर पार्टियां मनाते हैं, वहीं हम इसे हनुमान चालीसा पाठ और यज्ञ से मनाकर सकारात्मकता का शुभारम्भ भी करेंगे.'' महाराज ने बताया कि, ''भविष्य में पांच हवन अलग-अलग उद्देश्यों के लिए ऑनलाइन किये जायेंगे. यह पहला हनुमान चालीसा हवन था. इसी प्रकार के पांच क्रमिक हवन आने वाले महीनों में आयोजित किए जाएंगे. जिनका उद्देश्य भक्तों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करना होगा.''
कर्ज मुक्ति के लिए जनवरी में होगा हवन
धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि, ''द्वितीय हवन कर्ज मुक्ति के लिए होगा जो रविवार 4 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा.'' कर्ज मुक्ति से संबंधित इस हवन के लिए उन्होंने कहा, ''आप सभी आटे के तीन दीपक बनाएं, नमक के तीन साबुत टुकड़े साथ रखें. अगला द्वितीय हवन धाम के विशाल खुले मैदान में सम्पन्न होगा. घरों में होने वाले इस हवन अनुष्ठान में जो दक्षिणा आप चढ़ाते हैं, उसे किसी मंदिर, देवालय, पंडित-पुजारियों, गरीब कन्याओं के विवाह अथवा किसी असहाय व्यक्ति को दान करें. आज के हवन में प्रयुक्त सुपारी को घर की तिजोरी में और नारियल को घर के प्रवेश द्वार पर बांधने से धन-सुरक्षा बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती.''
बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने बताया कि, ''आज लगभग दुनिया भर के डेढ़ लाख सनातनियों ने इस हवन में सम्मिलित होकर अपने घर-परिवार और प्रतिष्ठानों में हवन कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया. सभी पांच हवन पूरे होने पर, अंतिम हवन में श्रद्धालुओं को संन्यासी बाबा का प्रसाद प्रदान किया जाएगा. आने वाले समय में यह आयोजन किया जातेगा.''