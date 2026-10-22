ETV Bharat / state

बाबा बागेश्वर की चौथी सनातन यात्रा का काउंटडाउन, 5 दिन दौड़ेगा रथ, रोजाना 50 KM की रफ्तार

बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ( ETV BHARAT )

छतरपुर : बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी तीसरी रथयात्रा की सफलता के बाद चौथी रथयात्रा का ऐलान कर दिया है. बाबा बागेश्वर ने कहा "इस बार यूपी के लखनऊ से अयोध्या तक रथयात्रा निकाली जाएगी." इस घोषणा का भक्तों ने तालियां बजाकर स्वागत किया. बागेश्वर धाम में बुधवार रात बाबा बागेश्वर ने अन्नपूर्णा रसोई में दरबार के दौरान चौथी रथयात्रा निकालने की जानकारी भक्तों को दी.

रथयात्राओं को मिले रिस्पांस से उत्साह बढ़ा