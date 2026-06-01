बाबा बागेश्वर ने भी अपनाया पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस और ट्रेन से किया लंबा सफर, भक्तों को संदेश
बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री ने ईंधन बचाने की मुहिम को बढ़ाया दिया. बद्रीनाथ से दिल्ली तक बस और दिल्ली से झांसी ट्रेन से सफर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 4:50 PM IST
छतरपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचाने की अपील का असर सभी पर पड़ा है. अब बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भी सार्वजनिक वाहनों के इस्तेमाल पर जोर दिया है. बाबा बागेश्वर ने VIP कल्चर को छोड़ ट्रेन से यात्रा की. उन्होंने दिल्ली से झांसी तक ट्रेन का सफर किया और झांसी से बागेश्वर धाम के लिए रोड का सहारा लिया.
बद्रीनाथ से दिल्ली तक सड़क मार्ग से पहुंचे
बाबा बागेश्वर ने वैश्विक कच्चे तेल के संकट और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सभी लोगों ने पब्लिक ट्रासपोर्ट का इस्तेमाल करने की सलाह दी है. कम ईंधन का खपत करने और राष्ट्रहित में अपनी आदतों में सुधार करने का आग्रह किया गया है. बाबा बागेश्वर बद्रीनाथ में साधना पूर्ण करने के बाद पुनः बागेश्वर धाम के लिए प्रस्थान किया. पांच दिवसीय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के समापन के बाद बाबा बागेश्वर बद्रीनाथ धाम से सड़क मार्ग द्वारा देहरादून होते हुए दिल्ली पहुंचे.
बाबा बागेश्वर ने ट्रेन यात्रियों का हालचाल जाना
बाबा बागेश्वर दिल्ली से झांसी तक ट्रेन से पहुंचे. उन्होंने निजी कार, विमान या विशेष साधनों का उपयोग करने के बजाय आम यात्रियों के साथ ट्रेन में सफर किया. उन्होंने कहा "जनसामान्य को भी सार्वजनिक परिवहन अपनाना चाहिए." उन्होंने अपने श्रद्धालुओं से प्रधानमंत्री के संदेश का समर्थन करने और पर्यावरण संरक्षण, ईंधन बचत तथा यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अपील का स्वागत किया.
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ट्रेन में अपनी सीट तलाशते रहे धीरेंद्र शास्त्री
ट्रेन में यात्रा शुरू करने से पहले बाबा बागेश्वर भी ट्रेन में अपनों सीट का नंबर खोजते देखे गए. ट्रेन में यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने यात्रियों से बातचीत की. उन्होंने लोगों से कहा "हम सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को गंभीरता से लेना चाहिए. हमें वही काम करना चाहिए जो देशहित में हो."