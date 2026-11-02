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श्रीकृष्ण पर विवादास्पद टिप्पणी के बाद विरोध बढ़ा तो बैकफुट पर आए बाबा बागेश्वर, अब दे रहे सफाई

बैकफुट पर आए बाबा बागेश्वर, अब दे रहे सफाई ( ETV BHARAT )

छतरपुर : कथा और प्रेस वार्ता के दौरान कई बार अनाप-शनाप टिप्पणी करने वाले बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर लोगों के निशाने पर हैं. भगवान श्री कृष्ण पर विवादास्पद बयान देने वाले बाबा बागेश्वर ने सफाई देते हुए कहा "विनोद में कही बातों का अर्थ का अनर्थ न लगाया करें. हम भी श्री कृष्ण भक्त हैं. प्रेमभाव और भावावेश में कई बार ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं. जिसका अर्थ लोग समझ नहीं पाते."

शिवपुरी में कथा के दौरान श्री कृष्ण पर टिप्पणी