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श्रीकृष्ण पर विवादास्पद टिप्पणी के बाद विरोध बढ़ा तो बैकफुट पर आए बाबा बागेश्वर, अब दे रहे सफाई

भक्तों के आक्रोश को देख बागेश्वर धाम के पं.धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने लिया यू-टर्न. खुद को श्रीकृष्ण भक्त बताया. मनोज सोनी की रिपोर्ट.

bageshwar Dhirendra Krishna Shastri
बैकफुट पर आए बाबा बागेश्वर, अब दे रहे सफाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 2, 2026 at 1:55 PM IST

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छतरपुर : कथा और प्रेस वार्ता के दौरान कई बार अनाप-शनाप टिप्पणी करने वाले बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर लोगों के निशाने पर हैं. भगवान श्री कृष्ण पर विवादास्पद बयान देने वाले बाबा बागेश्वर ने सफाई देते हुए कहा "विनोद में कही बातों का अर्थ का अनर्थ न लगाया करें. हम भी श्री कृष्ण भक्त हैं. प्रेमभाव और भावावेश में कई बार ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं. जिसका अर्थ लोग समझ नहीं पाते."

शिवपुरी में कथा के दौरान श्री कृष्ण पर टिप्पणी

शिवपुरी में श्रीराम कथा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूपों की तुलना की थी. बाबा बागेश्वर ने कहा था "श्रीकृष्ण तो तीन जगह से टेढ़े हैं. लचकती कमर और टेढ़ी गर्दन वाले हैं और उनका धाम वृंदावन भी टेढ़ा है. जबकि हमारे श्रीराम बिल्कुल सीधे हैं और उनका धाम अयोध्या भी सीधा है." इस बयान के बाद कई संतों के साथ ही संगठनों ने आपत्ति जताई. संतों ने कहा था कि ये श्रीकृष्ण का अपमान है. भक्तों ने बाबा बागेश्वर को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया.

बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने लिया यू-टर्न (ETV BHARAT)

केन्या से जारी किया सफाई का वीडियो

इसके बाद बाबा बागेश्वर एक वीडियो केन्या की राजधानी नैरोबी से वीडियो जारी कर अपनी गलती स्वीकार की और कहा "मेरी बातों के अर्थ का अनर्थ ना बनाओ. हम भी ठाकुर जी के भक्त हैं. इससे पहले भी कई संतों ने प्रेमभाव व भावावेश में इस प्रकार की बातें की हैं. कई बार तो श्रीकृष्ण के प्रेम में सखियों ने इस प्रकार की बातें की हैं. एक बात और है कि भारत में ये ट्रेंड चल रहा है कि अगर फेमस होना है तो बाबा बागेश्वर का विरोध करो."

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शिवपुरी में कथा के दौरान श्री कृष्ण पर टिप्पणी (ETV BHARAT)

अक्सर विवादित बयान देते हैं बाबा बागेश्वर

बाबा बागेश्वर अपने बयानों को लेकर अक्सर निशाने पर आ जाते हैं. कभी माता-बहन को खाली प्लॉट बता देते हैं तो कभी करवा चौथ व्रत को खसम पूजन वाला दिन बताते हैं. कभी 5 बच्चे पैदा करने का बयान देते हैं. इस बार बाबा बागेश्वर भगवान श्री कृष्ण पर टिप्पणी कर फंस गए. संत समाज, यादव समाज, श्रीकृष्ण के भक्तों ने बाबा बागेश्वर के इस बयान की आलोचना की है.

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