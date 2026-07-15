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बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री का भाई हत्या के प्रयास में गिरफ्तार, किसान के सीने में फंसी गोली

धीरेंद्र शास्त्री का सगा हत्या के प्रयास में गिरफ्ता ( ETV BHARAT )