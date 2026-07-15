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बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री का भाई हत्या के प्रयास में गिरफ्तार, किसान के सीने में फंसी गोली

किसान को गोली मारने के आरोप में धीरेंद्र शास्त्री का भाई सालिगराम गर्ग आखिरकर पुलिस गिरफ्त में. कोर्ट में पेश किया. पिस्टल भी जब्त.

Bageshwar baba brother arrest
धीरेंद्र शास्त्री का सगा हत्या के प्रयास में गिरफ्ता (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 7:30 PM IST

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छतरपुर : बागेश्वर धाम के पास ग्राम कोड़ा में किसान को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल करने के आरोप में धीरेंद्र शास्त्री का सगा भाई सालिगराम गिरफ्तार. उसके साथ एक और आरोपी को पुलिस ने दबोचा है. अभी भी दो आरोपियों की तलाश में पुलिस छापे मार रही है. आरोप है कि किसान की जमीन जबरन कब्जाने की कोशिश की जा रही थी. जब किसान ने विरोध किया तो उसे सीने में गोली मार दी गई. दूसरी गोली सिर को छूते हुए निकली. मौके पर 4 राउंड फायर करने का आरोप है.

किसान को लाठी-डंडों से पीटा, फिर गोली मारी

राजनगर थाना पुलिस को पीड़ित परिवार ने शिकायत में बताया "सालिगराम अपने 3 साथियों के साथ जमीनी विवाद के चलते लग्जरी कार से गांव पहुंचा. चारों लोगों ने किसान मोती कुशवाहा को पहले लाठी, डंडे मारे. फिर पिस्टल से गोली मारी दी." पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास की एफआईआर दर्ज की थी. आरोपियो को पकड़ने के लिए SP रजत सकलेचा ने दो थानों की टीमें बनाई और रातभर छापेमारी चलती रही. घटनास्थल पर कोड़ा गांव में अभी भी भारी पुलिस बल तैनात है.

एडिशनल एसपी आदित्य पटले (ETV BHARAT)

किसानों की जमीन हड़पने का आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि बाबा बागेश्वर आश्रम के लिए जमीन चाहते हैं लेकिन किसान देना नहीं चाहते. इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ. हत्या के प्रयास में पुलिस ने बाबा बागेश्वर के भाई सालिगराम गर्ग ओर अंकित मिश्रा को हथियार के साथ गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. उधर, ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में इलाजरत घायल मोती कुशवाहा के सीने में अभी भी गोली फंसी हुई है. छतरपुर ASP आदित्य पटले का कहना है "हत्या के प्रयास के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना में प्रयोग हथियार भी जब्त किया है."

Bageshwar baba brother arrest
घटनास्थल की जांच करती पुलिस (ETV BHARAT)

बाबा बागेश्वर बोले- मेरा कोई लेना-देना नहीं

इसके पहले भी धीरेंद्र शास्त्री के भाई सालिगराम पर गुंडागर्दी करने के आरोप लग चुके हैं. वहीं, बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा,'' मेरा सालिगराम से कोई लेना देना नहीं है. इस मामले में जो भी दोषी हों, उन्हें कानून के हिसाब से कड़ी से कड़ी सजा दी जाए.''

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