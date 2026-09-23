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पर्चे में लिखा था बेटा होने का योग है बशर्ते... बेटी जन्मी तो भड़का बाबा बागेश्वर का भक्त

बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (फाइल फोटो) ( ETV BHARAT )