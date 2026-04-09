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हरियाणा के मूकबधिर बालक ने बागेश्वर धाम में तोड़ा दम, झाड़ा लगने से पहले खुले गड्ढे में गिरा

बोल नहीं पाता था बच्चा, इलाज कराने आया था धाम बागेश्वर धाम पर दुनिया भर के लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते है. कोई अपनी अर्जी लगाता है तो कोई नारियल बांध कर मुराद पूरी करने के लिए परिक्रमा करता है. हजारों की तादात में लोग धाम पर एकत्रित होते हैं, लेकिन बागेश्वर धाम पर बच्चे की मौत से भक्त सहमे हुए हैं. बागेश्वर धाम पर हरियाणा के रेवाड़ी जिला जगन गेट पुलिस चौकी, इलाके के रहने वाले प्रवीण कुमार शर्मा अपनी पत्नी और 6 साल के बेटे दिव्यांश शर्मा के साथ बीते दिनों बागेश्वर धाम पर आए हुए थे.

छतरपुर: देश-दुनिया के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम पर एक दिल दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. धाम पर झाड़-फूंक का इलाज कराने आए 6 साल की मासूम बच्चे की गड्ढे मे डूबने से मौत हो गई. घटना के बाद से धाम पर अफरातफरी मच गई. जानकारी लगते ही पुलिस सहित धाम के सेवादार मौके पर पहुंचे और बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाला, तब तक देर हो चुकी थी. बच्चा मूकबधिर था तो चिल्ला भी नहीं पाया, जिससे उसकी मौत हो गई.

पानी से भरे गड्ढे में डूबा बच्चा

बच्चा मूकबधिर था बोलने में असमर्थ था, उसी को झड़वाने के लिए परिवार बागेश्वर धाम पर आया था. परिवार ने पूजा-अर्चना कर धाम पर बच्चे के नाम पर अर्जी बांधी थी. जिसके बाद परिक्रमा की, दिया जलाया लेकिन बाबा बागेश्वर से मुलाकात नहीं हुई. बाबा ऑस्ट्रेलिया में कथा के लिए गए थे. धाम पर दर्शन करने के बाद परिवार मतंगेश्वर गेस्ट हाउस के बाहर बैठ गया और बच्चा खेलने लगा. जब बच्चा दिव्यांश दिखाई नही दिया तो माता-पिता हैरान हो गए. उसकी खोजबीन की तो पानी से भरे गड्ढे में बच्चा डूबा दिखाई दिया.

धाम पर पहले भी हो चुकी हैं घटनाएं

घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई. धाम के सेवादार और पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को तुरंत जिला हॉस्पिटल ले गए. लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद से धाम पर सन्नाटा पसरा है. हरियाणा निवासी परिवार का रो रो कर बुला हाल है. बता दें कि बागेश्वर धाम पर पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं. धाम पर टेंट गिरने और दीवार गिरने से मौत का मामला सामने आया था. पुलिस ने मार्ग कायम कर बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया है और आगे की जाँच शुरू कर दी है.

बोल नहीं पाता था बच्चा, इलाज कराने आया था धाम (ETV Bharat)

महिला का गेस्ट हाउस वालों पर आरोप

हरियाणा से आई महिला सविता ने बताया, ''बागेश्वर धाम पर बच्चे को दिखाने आई थी. बच्चा बोल नहीं पाता था. गड्ढे में गिरने से हमारे बच्चे की मौत हो गई.'' उन्होंने आरोप लगाया कि गेस्ट हाउस वालों ने गड्ढे खोद कर खुला छोड़ रहा था, जिससे यह हादसा हुआ. मामले में बमीठा थाना प्रभारी बाल्मीक चोबे से बात की तो उन्होंने बताया, ''मतंगेश्वर गेस्ट हाउस के पास गड्ढे में डूबने से बच्चे की मौत हुई है. परिवार हरियाणा का रहने वाला है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है.''