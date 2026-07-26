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बागेश्वर धाम में आस्था का महासंगम, दीक्षित शिष्य समागम में हजारों श्रद्धालु बनेंगे धीरेंद्र शास्री के शिष्य

धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम में 9 दिनों का गुरु पूर्णिमा महोत्सव शुरू, दीक्षित शिष्य समागम में देश और विदेश से उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़.

BAGESHWAR DHAM GURU PURNIMA
बागेश्वर धाम में गुरु पूर्णिमा पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 2:54 PM IST

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छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम में 9 दिवसीय गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रविवार को 3 दिवसीय दीक्षित शिष्य समागम शुरू हो गया है. जिसमें देश और विदेश से लाखों भक्त शामिल होने पहुंचे हैं. गुरु पूर्णिमा में सैकड़ों भक्तों के बाबा बागेश्वर से दीक्षा लेने की उम्मीद है. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर धाम पर चार जिलों की पुलिस तैनात की गई है.

दीक्षित शिष्यों को मिलेगा आशिर्वाद

सिद्ध संतों की तपस्थली बागेश्वर धाम में नौ दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव के तहत रविवार से तीन दिनों तक दीक्षित शिष्यों का भव्य समागम शुरू हुआ है. देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु गुरु कृपा प्राप्त करने और आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनने के लिए धाम पहुंच रहे हैं. बाबा बागेश्वर धीरेद्र शास्त्री से दीक्षित होने वाले शिष्यों का तीन दिनों तक समागम होगा. महाराज श्री अपने सभी दीक्षित शिष्यों से भेंट कर उन्हें आशीर्वाद देंगे.

बागेश्वर धाम में 3 दिवसीय दीक्षित शिष्य समागम शुरू (ETV Bharat)

बालाजी महाराज के दरबार में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

यह अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है. महोत्सव के शुरुआती तीन दिनों तक मंत्र दीक्षा के लिए निर्धारित किए गए हैं. बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने तीन दिनों में डेढ़ हजार से अधिक आस्थावानों को मंत्र दीक्षा दी. धीरेंद्र शास्त्री ने करीब तीन घंटे तक दिव्य दरबार लगाया. जिसमें श्रद्धालुओं की दैहिक, दैविक और भौतिक समस्याओं का समाधान किया. इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने प्रेत दरबार भी लगाया. जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते दर्शन से लेकर भंडारे तक लंबी कतारें देखने को मिलीं. लाखों श्रद्धालुओं ने बालाजी महाराज के दरबार में हाजिरी लगाकर आशीर्वाद प्राप्त किया.

BABA BAGESHWAR DHAM
बागेश्वर धाम में 9 दिनों का गुरु पूर्णिमा महोत्सव (ETV Bharat)

सुरक्षा में चार जिलों की पुलिस तैनात

बागेश्वर धाम में चल रहे गुरु पूर्णिमा महोत्सव की सुरक्षा में चार जिलों की पुलिस लगी हुई है. ताकि यहां आने वाले देश-विदेश के भक्तों को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े. इसका दायित्व पुलिस पर है. बमीठा थाना प्रभारी बाल्मिक चौबे ने बताया, "सागर, दमोह, टीकमगढ़ और छतरपुर का पुलिस बल सुरक्षा में लगा है. फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस सहित अन्य सुरक्षा की व्यवस्था है."

BAGESHWAR DHAM DIXIT SHISHYA SMAGAM
श्रद्धालुओं की सुरक्षा में भारी सुरक्षाबल तैनात (ETV Bharat)

कथा पंडाल के पास पुलिस सहायता केंद्र स्थापित

उन्होंने आगे बताया, "पूर्व से लगे सीसीटीवी कैमरों के अलावा बागेश्वर जन सेवा समिति द्वारा और सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं. ताकि असामाजिक तत्वों पर निगरानी रह सके. दो शिफ्ट में पुलिस बल ड्यूटी कर रहा है. एक शिफ्ट के प्रभारी निरीक्षक दीपक शर्मा हैं और दूसरे शिफ्ट के प्रभारी निरीक्षक संदीप दीक्षित बनाए गए हैं. आने वाले समय में भीड़ के और बढ़ने की संभावना है. जिसको ध्यान में रखकर व्यवस्थाएं की जा रही हैं. कथा पंडाल के पास पुलिस सहायता केंद्र भी स्थापित किया गया है ताकि लोग आवश्यकता पड़ने पर अपनी समस्या बता सकें."

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