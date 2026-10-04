बागेश्वर धाम में लड़कियों को अकेले आने से क्यों रोका, धीरेंद्र शास्त्री के ऐलान से भक्तों में खलबली
बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री की महिलाओं को नसीहत, बहन-बेटियां धाम पर अकेली ना आएं, सेवादार और अनजान पर न करें भरोसा. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 7:53 AM IST|
Updated : October 4, 2026 at 8:02 AM IST
छतरपुर: देश के जाने माने कथा वाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने अचानक अपने भक्तों से ऐसे बात कह दी की भक्त हैरान रह गए. बाबा ने भक्तों के लिए भरे मंच से ऐलान करते हुए कहा, ''बहन बेटियां धाम पर अकेली ना आये.'' यह बात बाबा बागेश्वर ने दिव्य दरबार के दौरान की. उन्होंने कहा, ''स्वयं सतर्क, सजग और सावधान रहें, अकेले न आएं और अनजान लोगों पर भरोसा न करें. स्वयं समझदार बनें और दूसरों को भी जागरूक करें.''
वृंदावन में घटना का जिक्र कर भक्तों को नसीहत
बुन्देलखंड के कथा वाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री देश-दुनिया में सनातन की अलख जगा रहे हैं. उनकी एक अपील से भक्तों में दशहत का माहौल बन गया. बागेश्वर धाम में शुक्रवार की रात दिव्य दरबार के दौरान बागेश्वर बाबा धीरेद्र शास्त्री ने वृंदावन में घटित घटना यानी संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की संदिग्ध मौत पर उल्लेख करते हुए चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि, ''वर्तमान समय में सनातन पर चारों तरफ से हमले और कुठाराघात हो रहा है. इसलिए महिलाएं अपना खास ख्याल रखें.''
ज्यादा देर धाम में न ठहरें महिलाएं: बाबा बागेश्वर
उन्होंने बागेश्वर धाम आने वाली माताओं-बहनों से अपील करते हुए कहा कि, ''वे धाम पर अकेली न आएं. अगर अकेले आएं तो किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें, उसके साथ न कहीं न जाएं और ज्यादा दिनों तक धाम में न ठहरें.'' बाबा बागेश्वर सरकार ने कहा कि धाम करीब 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है. मंदिर परिसर और हॉल की व्यवस्था एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी धाम की है, लेकिन पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं हैं और अभी होना सम्भव नहीं है.
- पर्चे में लिखा था बेटा होने का योग है बशर्ते... बेटी जन्मी तो भड़का बाबा बागेश्वर का भक्त
- भारत को कास्टवादी नहीं राष्ट्रवादी बनाएंगे, रथ यात्रा पर ETV भारत पर बाबा बागेश्वर का ऐलान
- नेपाल त्रासदी के वक्त बाबा बागेश्वर जापान में, ट्रकों में सामग्री ले सेवादारों को भेजा काठमांडू
धाम में अकेली न आएं बहन बेटियां
बाबा धीरेद्र शास्त्री कहते हैं, ''वर्तमान समय में सनातन पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं. मेरी माता बहनों से प्रार्थना है बागेश्वर धाम पर अकेली ना आये. अगर अकेली आये तो धाम पर किसी पर भरोसा ना करें. अनजान व्यक्ति और सेवादार पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें. बहुत शत्रु हमारे और सनातन धर्म के पीछे पड़े हैं. कुछ ना कुछ उपद्रव करते रहते हैं. अपनी सुरक्षा आपको खुद करना है.''