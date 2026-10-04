ETV Bharat / state

बागेश्वर धाम में लड़कियों को अकेले आने से क्यों रोका, धीरेंद्र शास्त्री के ऐलान से भक्तों में खलबली

बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री की महिलाओं को नसीहत ( ETV Bharat )

छतरपुर: देश के जाने माने कथा वाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने अचानक अपने भक्तों से ऐसे बात कह दी की भक्त हैरान रह गए. बाबा ने भक्तों के लिए भरे मंच से ऐलान करते हुए कहा, ''बहन बेटियां धाम पर अकेली ना आये.'' यह बात बाबा बागेश्वर ने दिव्य दरबार के दौरान की. उन्होंने कहा, ''स्वयं सतर्क, सजग और सावधान रहें, अकेले न आएं और अनजान लोगों पर भरोसा न करें. स्वयं समझदार बनें और दूसरों को भी जागरूक करें.''