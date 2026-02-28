ETV Bharat / state

लड़की देख लो...बाबा बागेश्वर बनेंगे दूल्हा, मां की पसंद से शादी करेंगे धीरेंद्र शास्त्री

बागेश्वर धाम में शहनाई गूंजने वाली है, धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी शादी को कंफर्म कर दिया है, मां की पसंद की लड़की से विवाह करेंगे.

Baba Bageshwar marriage
बाबा बागेश्वर बनेंगे दूल्हा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 28, 2026 at 1:24 PM IST

|

Updated : February 28, 2026 at 2:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छतरपुर: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी शादी का ऐलान कर दिया है. उन्होंने मंच से कहा, ''मैंने मां को बोल दिया है शादी के लिए लड़की ढ़ूढ़ लें. अब शादी होकर रहेगी, हम शादी के लिए पक्का तैयार हैं.'' बाबा बागेश्वर के ऐलान के साथ ही उनकी शादी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. उनके अनुयायियों में खुशी का माहौल है. हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर धीरेंद्र शास्त्री की होने वाली दुल्हन कौन होगी.

मां को बोल दिया-शादी के लिए लड़की देखें
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री की शादी की चर्चाएं होती रहती हैं. इसी बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने ऐसा ऐलान किया है जिससे सुनकर उनके अनुयायियों में खुशी की लहर दौड़ गई है. बाबा बागेश्वर शादी करने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि, ''गुरुजी की आज्ञा हो गई है, अब तो शादी करना पड़ेगा. मेरी शादी मां की पसंद से होगी, इसलिए मैंने उन्हें लड़की तलाशने के लिए बोल दिया है.''

मां की पसंद की लड़की से विवाह करेंगे बाबा बागेश्वर (ETV Bharat)

305 बेटियों का कराया था विवाह
बुंदेलखंड के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर ने हाल ही में 305 गरीब बेटियों के हाथ पीले कर उनको अपनी बेटी की तरह विदा किया है. बागेश्वर धाम को आस्था, परंपरा और सामाजिक समरसता के संगम स्थल भी कहा जाता है. देश दुनिया में पीठाधीश्वर बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री सनातन की अलख जगाने ओर भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने के लिए हमेशा अपनी बात देश के पटल पर दमदारी से रखते हैं. लेकिन इस बार बाबा बागेश्वर ने कहा देश में बाबाओं के नाम पर बहुत ढकोसले हैं.

BABA BAGESHWAR MARRIAGE CONFIRM
धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी शादी को कंफर्म कर दिया (ETV Bharat)

हर दिन 1100 लड़कियों की शादी का लक्ष्य
उन्होंने कहा, ''जनमानस में बाबा सम्मानीय शब्द नहीं बचा, इस देश में संतों पर महात्माओं की जो छवि बनी है हम उससे ऊपर उठकर काम करना चाह रहे हैं. मंदिरों की दान पेटीओ से बेटियों का घर बसाया जाए. मंदिरों को केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं सेवा का केंद्र भी बनाया जाए.'' बाबा ने कहा इसके लिए मुसीबते झेलने पड़ेगी और सबसे बड़ा चेलेंज तो यही है दान देना बहुत सरल है लेकिन दान लेकर दान देना बहुत कठिन है. वो हम को करना है. मेरा सपना है एक दिन 1100-1100 अनाथ बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम की भूमि से हो.''

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, ''हमारे बुन्देलखंड के लोग मजदूरी पर निर्भर है, पलायन के लिए मजबूर हैं. हम चाहते हैं हमारा बुन्देलखंड मजबूत बने. जब भी यहाँ के लोग मजदूरी पर दिल्ली जाते हैं तो उन्हें लोग पिछड़े और बीछड़े की नजर से देखते हैं. हम चाहते हैं बुन्देखण्ड शिक्षा, स्वास्थ और सनातन के मामले में आगे बढे़. कैंसर हॉस्पिटल आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान बनेगा.''

Last Updated : February 28, 2026 at 2:00 PM IST

TAGGED:

DHIRENDRA SHASTRI BRIDE SEARCH
BABA BAGESHWAR MARRIAGE CONFIRM
CHHATARPUR BAGESHWAR DHAM
DHIRENDRA SHASTRI WEDDING PLAN
BABA BAGESHWAR MARRIAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.