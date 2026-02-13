ETV Bharat / state

आधी रात बुलेट से मंडप पहुंचे बाबा बागेश्वर, तली पूरियां-छानी बूंदी, क्या है माजरा?

छतरपुर के बागेश्वर धाम में धीरेंद्र शास्त्री ने देखी कन्या विवाह महोत्सव की तैयारियां, खुद संभाली भट्टी, प्रसादी की पूरियां तली और देखा मंडप.

BAGESHWAR DHAM WEDDING PREPARATIONS
बाबा बागेश्वर ने तली पूरियां-छानी बूंदी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 12:41 PM IST

3 Min Read
छतरपुर: धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम पर महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आयोजित होने वाले सामूहिक कन्या विवाह की तैयारियां अंतिम चरण में है. इस आयोजन में 300 गरीब बेटियों के हाथ पीली किए जाएंगे. कार्यक्रम की तैयारियों पर बाबा बागेश्वर बराबर नजर बनाए हुए हैं. गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे धीरेंद्र शास्त्री बुलेट पर सवार होकर आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने निकले. समारोह स्थल पर पहुंचकर तैयारियों में लगे लोगों से बातचीत कर जानकारी ली और भंडारे में पहुंचकर पूरियां तली.

आधी रात अन्नपूर्णा मंडप पहुंचे बाबा बागेश्वर

आस्था के केंद्र बागेश्वर धाम में 13-14 फरवरी को हल्दी और मेहंदी की रस्में आयोजित होंगी, जबकि 15 फरवरी को 300 बेटियों की बारात धाम पहुंचेगी. पिछले 1 महीने से इसकी दिन-रात तैयारियां चल रही हैं. गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात अचानक व्यवस्थाओं की हकीकत परखने बाबा बागेश्वर अन्नपूर्णा मंडप में बुलेट पर सवार होकर पहुंचे. उस समय सैकड़ों महिला-पुरुष कार्यकर्ता और सेवादार आगामी मंडप के दिवस पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी और भंडारे की तैयारी में जुटे थे.

धीरेंद्र शास्त्री ने देखी कन्या विवाह महोत्सव की तैयारियां (ETV Bharat)

तैयारियों का धीरेंद्र शास्त्री ने लिया जायजा

महाराज के अचानक पहुंचने से वहां मौजूद सेवादार, कार्यकर्ता आश्चर्यचकित रह गए. इस दौरान उन्होंने स्वयं भट्टी पर बैठकर पूड़ियां तलीं और भंडार गृह, प्रसाद वितरण, प्रसाद पाने की व्यवस्था को पैदल घूम कर देखा. साथ ही अन्नपूर्णा मंडप के बाद महाराज सीधे मुख्य विवाह मंडप में पहुंचे, जहां 300 कन्याओं का पाणिग्रहण संस्कार होना है. मंडप की साज-सज्जा, बैठने की व्यवस्था, आवागमन मार्ग, सुरक्षा इंतजाम और सजावट सहित अन्य तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया.

Dhirendra Krishna Shastri
बाबा बागेश्वर ने तली पूरियां (ETV Bharat)

बारातियों की हर सुविधा का ख्याल

बेटियों को मिलने वाले उपहार सामग्री कक्ष प्रांगण में जाकर विवाह के लिए तैयार किए गए सामान की जानकारी ली. जब भी धाम पर कोई बड़ा आयोजन होता है बाबा बागेश्वर रात में अचानक निरीक्षण करने निकलते हैं और सेवादार से बात कर उनका हौसला भी बढ़ाते हैं. बाबा बागेश्वर कहते हैं इसके पीछे का उद्देश्य यह रहता है कि आने वाले श्रद्धालुओं और बारातियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो. निरीक्षण के दौरान समिति को आवश्यक निर्देश भी दिए गए.

baba bageshwar inspect wedding preparations
मिठाई बनाते बागेश्वर महाराज (ETV Bharat)

बेटियों को आशीर्वाद देने आ रहे सीएम यादव

Mahashivratri Bageshwar Dham
बुलेट पर सवार होकर बाबा बागेश्वर आधी रात पहुंचे मंडप (ETV Bharat)

बागेश्वर धाम पर होने वाले कन्या विवाह आयोजन में शुक्रवार 13 फरवरी को मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचेंगे. इसके बाद वे कन्याओं को आशीर्वाद देंगे. मुख्यमंत्री का शुक्रवार को दमोह का दौरा प्रस्तावित है. इसलिए वे दमोह आ रहे हैं. यहां से दोपहर 3 बजे हेलीकॉप्टर से सीएम बागेश्वर धाम के लिए प्रस्थान करेंगे. दोपहर 3ः45 बजे वे ग्राम गढ़ा हेलीपेड पहुंचेंगे और सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव में शामिल होंगे. उसके बाद मुख्यमंत्री खजुराहो एयरपोर्ट से शाम 5ः20 बजे प्लेन से भोपाल के लिए रवाना होंगे.

