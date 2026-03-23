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बेटी के जन्म पर मां को 5 हजार रु., टॉपर्स को हवाई सैर, सूबेदार के नेक काम ने बाबा बागेश्वर का जीता दिल

सेना के सूबेदार की पहल देखकर बाबा बागेश्वर हैरान, बेटी के जन्म पर सूबेदार देते हैं 5 हजार रुपए, उत्कृष्ट विद्यार्थियों को 10 हजार इनाम.

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बाबा बागेश्वर ने सूबेदार की सराहना की (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 4:16 PM IST

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छतरपुर: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री उस समय हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि, सेना के एक सूबेदार हर बेटी के जन्म पर माता को 5 हजार रुपए और उत्कृष्ट विद्यार्थियों को 10 हजार की राशि देते हैं. बाबा बागेश्वर ने सेना के उस जवान से भेंट कर उनके कार्य की सराहना की और आशीर्वाद दिया. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि, ''हमारे देश का तिरंगा सैनिकों की सांसों से ही लहराता है. देश की आन बान शान की रक्षा में सैनिक अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं.''

सेना के सूबेदार की अनोखी पहल
सेना में सूबेदार के पद पर रहकर पुष्पेंद्र तिवारी द्वारा अपने गांव में एक सराहनीय पहल की जा रही है. सूबेदार उन माताओं को 5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देते हैं जिन माताओं के घर बेटियों का जन्म होता है. इतना ही नहीं कक्षा 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी 10 हजार रुपए देकर सूबेदार सम्मानित करते हैं. बागेश्वर धाम पीठाधीश पं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सूबेदार की इस पहल को न केवल सराहा बल्कि कहा कि, ''एक सैनिक वेतन के लिए नौकरी नहीं करता बल्कि वतन के लिए नौकरी करता है.''

सूबेदार की पहल ने बाबा बागेश्वर का जीता दिल (ETV Bharat)

बेटियों के जन्म पर मां को 5 हजार देते हैं सूबेदार
पन्ना जिला अंतर्गत सिमरिया तहसील के ग्राम दानवरा के रहने वाले पुष्पेंद्र कुमार तिवारी सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत हैं. वह एक दानवीर के रूप में सामने आए हैं. वे नौकरी के साथ ही सामाजिक सरोकार से भी जुड़े हैं. तिवारी बेटियों के जन्म पर उनकी माता को 5 हजार देकर उनका मान बढ़ाते हैं और उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि उनके घर जो बेटी आई है वह अत्यंत भाग्यशाली है.

पुष्पेंद्र तिवारी ने जब अपनी सामाजिक गतिविधियों के बारे में बागेश्वर महाराज से बातें शेयर की तो महाराज ने उनका हौसला बढ़ाने के लिए मेधावी छात्रों और बेटियों की माताओं को बागेश्वर के मंच से सम्मानित करने का वचन दिया था. साधना में होने के बावजूद महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना वचन निभाते हुए सभी को सम्मानित किया. बेटी को जन्म देने वाली माता को बागेश्वर महाराज ने आशीर्वाद दिया. वहीं, कक्षा 10वीं एवं 12वीं में 80 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 8 छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया.

BABA BAGESHWAR HONOUR SUBEDAR
धीरेंद्र शास्त्री ने किया सूबेदार का सम्मान (ETV Bharat)

मेधावी छात्रों को कराते हैं हवाई यात्रा
सूबेदार पुष्पेंद्र तिवारी की गतिविधियां यहीं नहीं रुकती. 90 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को खजुराहो से दिल्ली तक हवाई यात्रा करवा कर उनका उत्साह बढ़ाते हैं. इतना ही नहीं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के माध्यम से शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1 हजार से लेकर 5 हजार तक की प्रोत्साहन राशि देते हैं. पुष्पेंद्र तिवारी समाज में बेहतर काम करने वाली महिलाओं को भी सम्मानित करते हैं. इस वर्ष पांच महिलाओं को सम्मानित किया गया. मिनी मैराथन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित करते हैं.

बागेश्वर धाम के मंच से इन्हें मिला सम्मान
बेटियों को जन्म देने वाली माताओं में से सारथी दहायत, शान्वी सिंह, प्रीति आदिवासी को सम्मानित किया गया. वहीं 80 फ़ीसदी से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों में सचिन राजपूत (कक्षा 12वीं) 96.6% अंक, शिवाशी राजा (कक्षा 10वीं) 92% अंक, अनुभव राजा (कक्षा 10वीं) 89% अंक को सम्मानित किया. इसी तरह सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में गोलू राजपूत (कक्षा 12वीं), रक्षा पटेल (कक्षा 12वीं), रूपेंद्र सिंह (कक्षा 12वीं) के अलावा प्रेरणादायी कार्यों के लिए गौरी सिंह, प्रज्ञा अरजरिया, सोनम तिवारी व 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आयोजित मिनी मैराथन में मोनू यादव, साहिल यादव को सम्मानित किया गया.

CHHATARPUR BAGESHWAR DHAM
बागेश्वर धाम में सम्मान समारोह कार्यक्रम में उमड़ा जनसैलाब (ETV Bharat)

शक्ति, भक्ति और अभिव्यक्ति में लीन बाबा बागेश्वर
नवरात्रि के पावन पर्व पर बागेश्वर महाराज साधना में लीन हैं. लेकिन वे शक्ति की साधना के साथ-साथ भक्ति और अभिव्यक्ति को भी लेकर चल रहे हैं. 8 से 10 घंटा साधना के बाद वे मंदिर दर्शन करने आने के दौरान भक्तों को दर्शन देते हैं. इसके अलावा भजन कीर्तन में भी अपनी उपस्थिति देते हैं. समूचा बागेश्वर धाम भक्ति की शक्ति से महक रहा है.

Baba Bageshwar made tea on chulha
बाबा बागेश्वर ने चूल्हे पर बनाई चाय (ETV Bharat)

बाबा बागेश्वर ने चूल्हे पर चाय बनाई, सबको पिलाई
अपनी साधना के बीच बागेश्वर महाराज सुबह खजुराहो के पास स्थित सिद्ध स्थल त्रिलोखर धाम पहुंचे. जहां भगवान के दर्शन करने के पश्चात उन्होंने चूल्हे पर स्वयं चाय बनाई. उन्होंने यहां पुजारी जी से भेंट की, इसके अलावा यहां आने वाले श्रद्धालुओं को भी आशीर्वाद दिया और सब को चाय बनाकर पिलाई. बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने सेना के सूबेदार के कार्य की भक्तों के सामने सराहना की. उन्होंने बताया कि, ''सूबेदार यह पुण्य काम अपने वेतन से करते हैं. हमारे देश का फौजी वेतन के लिए आर्मी ज्वाइन नहीं करता, बल्कि वतन के लिए आर्मी ज्वाइन करता है.''

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