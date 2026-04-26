4 बच्चे वाले बयान से धीरेंद्र शास्त्री ने लिया यूटर्न!, कहा- बच्चे को बनाएं कलेक्टर, डॉक्टर
धीरेंद्र शास्त्री ने 4 बच्चे पैदा कर 1 बच्चा आरएसएस को देने की बात कही थी. अब बोले बच्चे आर्मी को दें, कलेक्टर, डॉक्टर बनाएं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 26, 2026 at 11:12 PM IST
छतरपुर: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेद्र शास्त्री अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने कहा था कि लोगों (हिंदू) को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए. उसमें से 1 बच्चे को आरएसएस को समर्पित करना चाहिए. उनके इस बयान का सोशल मीडिया पर विरोध होने लगा. जिसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा "हमने कोई विवादित बयान नहीं दिया था. आरएसएस को नहीं तो कलेक्टर, डॉक्टर और आर्मी को ही अपने बच्चे सौंपे."
नागरपुर के एक कार्यक्रम में बाब ने दिया था बयान
नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर बाबा ने बयान देते हुए लोगों से चार बच्चे पैदा करने और उनमें से एक को आरएसएस के लिए समर्पित करने की बात कही थी. उन्होंने यह बयान भारत दुर्गा मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में दिया था. जहां RSS के मुखिया मोहन भागवत, देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी भी मौजूद थे.
बयान को तूल देकर विवाद बनाने की बात कही
नागपुर में एक कार्यक्रम में आरएसएस की जमकर तारीफ करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने 1 बच्चे को आरएसएस को देने की बात कही थी. उनके इस बयान का जैसे ही सोशल साइट पर विरोध बढ़ा तो उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा, "लोग 4 बच्चे पैदा करें, अगर आरएसएस को समर्पित न भी करें, तो आप देश की आर्मी को समर्पित करें. उसको देश के लिए समर्पित करें, डॉक्टर बनाएं, कलेक्टर बनाएं. हमें नहीं लगता यह कोई विवादित बयान था. हमारे प्रिय लोग.. मतलब हमारे शुभ चिंतकों ने इसको विवाद बनाकर तूल दे दिया है."
- बागेश्वर सरकार का ऑनलाईन सिद्ध मंत्र, चार लाख चेलों को ऑस्ट्रेलिया से लौट यज्ञ हवन सौगात
- आस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस में सनातन की गूंज, बाबा बागेश्वर को मिला अंतरराष्ट्रीय सम्मान
बाबा बागेश्वर ने अपने वीडियो में कहा, "जो हमने बोला उसकी कल से मीडिया पर लगातार चर्चा चल रही है. हमने कहा था बच्चे 4 पैदा करें, चार में से एक बच्चा आरएसएस को समर्पित करें. लेकिन इस पर लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया, तो आरएएस को समर्पित ने करें, तो कोई बात नहीं, देश की आर्मी को समर्पित करें, कलेक्टर बनाये, डॉक्टर बनाये और देश की सेवा में लगाएं."