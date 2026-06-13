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कुंडा में राजा भैया सुनेंगे बाबा बागेश्वर की कथा, छतरपुर पहुंच पंडित धीरेंद्र शास्त्री को किया आमंत्रित

कुंडा में राजा भैया सुनेंगे बाबा बागेश्वर की कथा ( ETV Bharat )

उत्तर प्रदेश के कुंडा के विधायक राजा भैया बाबा बागेश्वर के दर्शन करने धाम पहुंचे. उन्होंने यहां बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया. कुंडा में बाबा बागेश्वर की श्रीराम कथा महोत्सव का आयोजन होना है, जिसको लेकर कुंडा के विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया सहित विधान परिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह ने बाबा धीरेद्र शास्त्री से भेंट कर उन्हें आंमत्रित किया.

छतरपुर: उत्तर प्रदेश के कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री से मिलने पहुंचे. उन्होंने बाबा बागेश्वर से आशीर्वाद लेकर अपने गांव में कथा करवाने के लिए आंमत्रित किया है. वे उत्तर प्रदेश के अपने गृह ग्राम में श्रीराम कथा का आयोजन करेंगे. यह कथा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बाबा बागेश्वर के मुखार्विंद से होगी.

छतरपुर पहुंचकर पंडित धीरेंद्र शास्त्री को किया आमंत्रित (ETV Bharat)

कथा महोत्सव को लेकर बनाई गई रूप रेखा

राज भैया ने कथा का संकल्प लेकर धाम के लोगों को भी आमंत्रण दिया. इस दौरान कुंडा विधायक राजा भैया और बाबा बगेश्वर के बीच धार्मिक एवं सामाजिक विषयों पर भी चर्चा हुई. कथा महोत्सव को लेकर भी रूप रेखा बनाई गई. इससे पहले भी राजा भैया अपने दोनों बेटों के साथ बागेश्वर धाम आ चुके हैं. पिछली बार भी दोनों बेटों के साथ राजा भैया ने बालाजी के दर्शन किए थे और प्रसाद ग्रहण किया था.

छतरपुर में बाबा बागेश्वर से मिलने पहुंचे राजा भैया (ETV Bharat)

दुनियाभर में मशहूर हैं बाबा बागेश्वर

कथा वाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री देश दुनिया में अपनी कथा के चलते मशहूर हैं. भारत ही नहीं दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में भी उनके भक्त हैं. नेता से लेकर अभिनेता और व्यापारी बागेश्वर धाम में हाजिरी लगाने पहुंचते हैं. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया बागेश्वर धाम पहुंचे.

बागेश्वर धाम के सेवादार नितेंद्र चौबे ने बताया, "धाम पर कुंडा के विधायक राजा भैया ने बालाजी के दर्शन किए और महाराज से भेंट कर आशीर्वाद लिया. श्रीराम कथा महोत्सव को लेकर भी रूपरेखा बनाई गई. इस दौरान धर्मिक, सामाजिक विषय पर भी चर्चा हुई."