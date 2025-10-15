ETV Bharat / state

'मायाजाल में फंसा था', प्रेमानंद महाराज के सामने दंडवत हुए बाबा बागेश्वर, लगाया गले

वृंदावन में आश्रम केली कुंज पहुंचे बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री. प्रेमानंद महाराज के सामने हुए दंडवत, प्रेमानन्द महाराज ने लगाया लगे.

प्रेमानन्द महाराज से मिले धीरेंद्र शास्त्री (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 2:54 PM IST

छतरपुर/वृंदावन: देश के जाने-माने संत प्रेमानंद महाराज इन दिनों अपने स्वास्थ को लेकर सोशल मीडिया से लेकर हर जगह सुर्खियों में बने हुए हैं. हर धर्म के लोग उनके स्वस्थ को लेकर कामना कर रहे हैं. उनके भक्त भगवान से उनकी सेहत ठीक होने की दुआ कर रहे हैं, चाहे वह हिन्दू हो या मुस्लिम. बुंदेलखंड के कथा वाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भी उनका हाल जानने और पदयात्रा का न्यौता देने वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर स्थित उनके आश्रम केली कुंज पहुंचे. बाबा बागेश्वर ने प्रेमानन्द महाराज को दंडवत होकर प्रणाम किया तो प्रेमानन्द महाराज ने उनको गले लगा लिया.

दो संतों का मिलन, तस्वीरें वायरल
देश के जाने-माने दो संतों का वृंदावन में मंगलवार को मिलन हुआ. जिसकी तस्वीरे जमकर वायरल हो रही हैं. बुंदेलखंड के बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अचानक संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात करने वृंदावन पहुंच गए. बाबा बागेश्वर को अपने आश्रम में देख संत प्रेमानन्द महाराज भी खुश दिखाई दिए. बाबा बागेश्वर और प्रेमानन्द महाराज की यह पहली मुलाकात है.

प्रेमानंद महाराज से मिले धीरेंद्र शास्त्री (ETV Bharat)

दिल्ली से वृंदावन तक सनातन एकता पदयात्रा
देश के चर्चित पर्ची बाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू सनातन एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं. जो दिल्ली से वृंदावन तक होगी. जिसको लेकर बाबा बागेश्वर देश भर के साधु संतों सहित जानी मानी हस्तियों को न्यौता दे रहे हैं और पदयात्रा को सफल बनाने के लिए सभी से अपील कर रहे हैं. धीरेंद्र शास्त्री ने देश के लोगों के दिलों में राज करने वाले संत प्रेमानन्द महाराज से मुलाकात की उनका हाल जाना और पदयात्रा का न्यौता भी दिया.

वृंदावन में आश्रम केली कुंज पहुंचे बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री (ETV Bharat)

धीरेंद्र शास्त्री बोले-'मायाजाल में फंसा था'
प्रेमानंद महाराज से मिलकर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि, ''हम मायाजाल में फंसे हुए थे तो और मुंबई में थे.'' जिस प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि, ''भगवान के पार्षद तो माया को मुक्त करने जाते हैं. माया में घुसकर जीवोंं को माया से मुक्त करने जाते हैं, इसलिए आप जहां जाए तो वहांं भगवान के नाम का गुणगान करें. ऐसा करने से माया भाग जाती है. क्योंकि भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है.''

बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रेमानंद महाराज को अपनी सनातन एकता पदयात्रा को लेकर भी विस्तार से बताया. उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज से निवेदन किया कि वे इस यात्रा में अपने आशीर्वाद और भावनात्मक उपस्थिति के माध्यम से शामिल हों. बाबा ने कहा, ''यात्रा का उद्देश्य समाज में सनातन मूल्यों की पुनर्स्थापना और एकजुटता को बल देना है. इस लिए यात्रा निकाली जा रही है. यह दूसरी यात्रा है, इससे पहले बागेश्वर धाम से ओरछा के राजा राम मंदिर तक यात्रा निकाली गई थी.''

प्रेमानन्द महाराज ने लगाया बाबा बागेश्वर को गले (ETV Bharat)

15 मिनट हुई दोनों संतों में बातचीत
बागेश्वर धाम के सेवादार नितेन्द्र चौबे ने बताया, ''दोनों संतों के बीच पंद्रह मिनट तक बातचीत हुई. महाराज ने प्रेमानन्द जी को यात्रा का निमंत्रण दिया है. वहीं संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि, ''आचार्य शास्त्री सनातन के युगधर्म का पालन कर रहे हैं. आप समाज को सनातन का दर्शन करा रहे हैं. ईश्वर आपको दीर्घायु करें ताकि धर्म का प्रकाश हर दिशा में फैले.'' उन्होंने यह भी कहा कि, ''वे इस यात्रा में भाव रूप से शामिल रहेंगे.''

