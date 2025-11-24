ETV Bharat / state

मल्टी टैलेंटेड हनुमान बुक इंग्लिश में जारी, युवा जानेंगे बजरंगबली की सिद्धियां और विशाल चरित्र

छतरपुर में बाबा बागेश्वर ने किया मल्टी टैलेंटेड हनुमान जी पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण का किया विमोचन, युवाओं को बजरंगबली से जोड़ेगी किताब.

Multi Talented Hanuman book
मल्टी टैलेंटेड हनुमान बुक इंग्लिश में जारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 11:50 AM IST

|

Updated : November 24, 2025 at 12:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छतरपुर: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने एक साल अज्ञातवास में रहकर हनुमान जी पर एक पुस्तक लिखी थी. जिसके अंग्रेजी संस्करण का बाबा बागेश्वर द्वारा विमोचन किया गया है. देश दुनिया में रह रहे बाबा के भक्तों और उनको मानने वालों के लिए बाबा ने पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण का विमोचन किया है. बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं, ''हनुमान जी की उपासना, साधना तक ले जाने में यह पुस्तक सेतू का काम करेगी.''

मल्टी टैलेंटेड हनुमान के अंग्रेजी संस्करण का विमोचन
इस समय बागेश्वर धाम में ऊर्जा संचय समागम चल रहा है. तीसरे दिन इसी अवसर पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा लिखित मल्टी टैलेंटेड हनुमान के अंग्रेजी संस्करण का विमोचन हुआ. दुनिया भर में फैले ऐसे साधक जो भाषा की समस्या से हनुमान जी जैसे विशाल चरित्र को जानने में कठिनाई महसूस करते हैं, उन्हें मल्टी टैलेंटेड हनुमान पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण सार्थक साबित होगा.

मल्टी टैलेंटेड हनुमान बुक इंग्लिश में लॉन्च (ETV Bharat)

बागेश्वर महाराज ने इस अवसर पर कहा कि, ''युवा पीढ़ी हनुमान जी की उपासना और साधना को जानकर इस पुस्तक के माध्यम से उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं.'' इन्विंसिबल प्रकाशन की ओर से मल्टी टैलेंटेड हनुमान का अंग्रेजी संस्करण तैयार किया गया है. प्रकाशन की ओर से आए सागर सेंतिया ने महाराज जी से इस पुस्तक का विमोचन कराया. पुस्तक में हनुमान जी की सिद्धियां, उनकी साधना और उनसे जुड़ी पूजा पद्धतियों तथा प्रार्थनाओं के संबंध में विस्तृत उल्लेख किया गया है. अद्वितीय प्रतिभा के धनी हनुमान जी के विशाल चरित्र से आज की युवा पीढ़ी बहुत कुछ सीख सकती है.

BABA BAGESHWAR LANCH BOOK HANUMAN
युवा पढ़ेंगे बजरंगबली की कहानी (ETV Bharat)

भगवान राम ने हनुमान जी को लगाया गले
रामचरितमानस में उल्लेख है कि, जब हनुमान जी लंका से सीता माता का पता लगाकर वापस आए तो राम जी ने उन्हें हृदय से लगाते हुए यह कहा कि संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे देखकर वह हनुमान जी का ऋण उतार सकते हैं. एक स्वामी जब अपने सेवक के संबंध में इस तरह की बात करता है तो इससे यह स्पष्ट होता है कि अनंत शक्ति होने के बाद भी हनुमान जी कितने विनम्र हैं. हनुमान जी का यही चरित्र आज के युवाओं को अपनाने की जरूरत है. पुस्तक में हनुमान जी के देश भर में स्थित सिद्ध स्थलों एवं पूजा पद्धति के बारे में जानकारी दी गई है. ऐसी आशा है कि बहु उपयोगी पुस्तक निश्चित रूप से साधकों का मार्ग प्रशस्त करेगी.

CHHATARPUR BAGESHWAR DHAM
समागम में उपस्थित रहे सैकड़ों लोग (ETV Bharat)

अज्ञातवास में बैठकर लिखी थी बाबा बागेश्वर ने किताब
बाबा बागेश्वर ने बताया कि, ''1 वर्ष पूर्ण अज्ञातवास में रहने के दौरान मल्टी टैलेंटेड हनुमान नामक पुस्तक की रचना की थी. इस पुस्तक का हिंदी संस्करण पिछले वर्ष ही प्रकाशित हो चुका है. देशभर में लोगों ने इस पुस्तक को प्राप्त कर साधना शुरू की है. देश के सभी चर्चित प्लेटफार्म पर यह पुस्तक ऑनलाइन उपलब्ध होगी. जो धर्म प्रेमी हिंदी पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वह अंग्रेजी माध्यम से हनुमान जी की कृपा पाने के मार्ग में अग्रसर हो सकेंगे.''

Last Updated : November 24, 2025 at 12:06 PM IST

TAGGED:

BABA BAGESHWAR LANCH BOOK HANUMAN
DHIRENDRA SHASTRI
MULTI TALENTED HANUMAN ENGLISH
CHHATARPUR BAGESHWAR DHAM
MULTI TALENTED HANUMAN BOOK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

स्नेक बाइट रोकने के लिए 10वीं के छात्रों ने बनाई जादुई छड़ी, कांप जाएगी धरती, दूर भागेंगे जीव

महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं के साथ काल भैरव मंदिर उज्जैन में मारपीट, सुरक्षाकर्मियों पर आरोप

रामपुर घाटी में चीते का खूनी खेल!, घर में घुसकर 16 भेड़-बकरियों के बच्चों का किया शिकार

कार एक्सीडेंट के बाद पीछा करते घर पहुंचे बदमाश, 20 लोगों के साथ किया हमला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.