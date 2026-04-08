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मन की शांति से होगी विश्व की शांति, बाबा बागेश्वर का ऑस्ट्रेलिया की संसद में उपदेश

पंडित धीरेंद्र शास्त्री 8 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर, अलग-अलग शहरों में जगा रहें हैं सनातन की अलख.

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विदेशों में सनातन धर्मा को प्रमोट कर रहे हैं बाबा बागेश्वर (Baba Bageshwar dham)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 10:02 PM IST

3 Min Read
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छतरपुर: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं और विदेश में सनातन की अलख जगा रहे हैं. बाबा बागेश्वर 15 अप्रैल तक ऑस्ट्रेलिया की धरती में रहकर सनातन की गंगा बहाएंगे. आस्ट्रेलिया की 8 दिवसीय यात्रा में पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वहां की संसद में विश्व शांति का संदेश दिया. यह पहला अवसर है, जब किसी भारतीय संत ने आस्ट्रेलिया की संसद में सनातन संस्कृति और विश्व शांति का संदेश दिया है.

'मन की शांति से होगी विश्व की शांति'

आस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा स्थित संसद में बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का ऐतिहासिक संबोधन हुआ. उन्होंने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया. बागेश्वर महाराज का यह ऑस्ट्रेलिया दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि यहां पहली बार किसी भारतीय संत ने ऑस्ट्रेलिया की संसद में आध्यात्मिक प्रवचन दिया. उन्होंने वहां राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा के साथ विश्व शांति की चर्चा शुरू की. बागेश्वर महाराज धीरेंद्र शास्त्री ने इस मौके कहा कि "जब मन में शांति होगी तभी विश्व की शांति की कल्पना की जा सकती है. अशांत मन से समाज और राष्ट्र में शांति नहीं आ सकती."

8 दिवसीय आस्ट्रिलेया के दौरे पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री (Baba Bageshwar dham)

'विनाश के लिए युद्ध और विकास के लिए बुद्ध चुनो'

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच के युद्ध का उल्लेख करते हुए बागेश्वर महाराज ने कहा, "मैं रास्ते में था, तो पता चला कि मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा था, वहां सीजफायर हो गया है. भगवान करे सीजफायर बना रहे. ऑस्ट्रेलिया की संसद से बैठकर हम इतना कह सकते हैं विवाद कोई रास्ता नहीं, संवाद रास्ता है. विनाश करना है, तो युद्ध को चुनो और विकास के लिए बुद्ध को चुनो.

Dhirendra Shastri sermon
बाबा बागेश्वर बोले विनाश के लिए युद्ध और विकास के लिए बुद्ध चुनो (Baba Bageshwar dham)

भारत को बताया दुनिया को परिवार की तरह देखने वाला देश

भारत की संस्कृति और सभ्यता का उल्लेख करते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, "हम बहुत गौरवशाली हैं कि हम उस सनातन परंपरा से आते हैं, जहां शांति से ही शुरुआत होती है. पूरी दुनिया ने सभी देशों को व्यापार की दृष्टि से देखा, लेकिन भारत ने पूरी दुनिया को परिवार की दृष्टि से देखा. स्त्रियों को दुनिया ने भोग्य की दृष्टि से देखा, लेकिन हमने पूज्या की दृष्टि से देखा."

PANDIT DHIRENDRA SHASTRI
आस्ट्रेलिया में बाबा बागेश्वर का प्रवचन (Baba Bageshwar dham)

2 दिन सुनाएंगे हनुमंत कथा

बागेश्वर धाम सरकार का दूसरा आयोजन ऑस्ट्रेलिया के दूसरे शहर पर्थ में होने जा रहा है. यहां महाराज 11 और 12 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय परिवारों और स्थानीय लोगों को हनुमंत कथा सुनाएंगे. यह कथा पर्थ के कन्वेंशन सेंटर में प्रतिदिन ऑस्ट्रेलिया के समय अनुसार शाम 4 बजे से आयोजित की जाएगी. इसके साथ ही 13 अप्रैल को सिडनी के हार्बर बीच (समुद्री किनारा) पर एक समुद्री जहाज में भारतीय भक्तों के द्वारा भजन क्लबिंग का आयोजन किया गया है. वहीं, 14 अप्रैल को सिडनी में स्थित साउथ पार्लियामेंट में आयोजित किए गए एक विशेष सत्र को भी संबोधित करेंगे.

Dhirendra Shastri sermon
बाबा बागेश्वर बोले मन की शांति से होगी विश्व की शांति (Baba Bageshwar dham)

ओपेरा हाउस में होगा बाबा का प्रवचन

ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध स्थान ओपेरा हाउस में 15 अप्रैल को बागेश्वर धाम सरकार का एक कार्यक्रम आयोजित होगा. जिसमें हजारों भारतीय, ऑस्ट्रेलियाई भक्तों के बीच बाबा बागेश्वर का 3 घंटे का प्रवचन रखा गया है. इस आयोजन में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, कनाडा, फिजी, सिंगापुर सहित 10 देशों में रहने वाले बागेश्वर धाम के भक्त शामिल हो रहे हैं.

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