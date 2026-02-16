ETV Bharat / state

बाप तो बाप होता है, भारत की जीत पर बाबा बागेश्वर का पाकिस्तान पर जुबानी अटैक

भारत की जीात पर खुशी से झूम उठे बाबा बागेश्वर ( ETV Bharat )

छतरपुर: देश के जाने माने कथा वाचक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान हुई भारत की शानदार जीत पर पाकिस्तान पर जुबानी अटैक करते हुए कहा कि "बाप तो बाप होता है, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया था, उसी तरह क्रिकेट के मैदान पर भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है." भारत की जीात पर खुशी से झूम उठे बाबा बागेश्वर भारत पाकिस्तान मैच में भारत की जीत का जब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को पता लगा तो वो खुशी के मारे झूम उठे और अपने अंदाज में कहते हैं - "बाप तो बाप होता है." बाबा बागेश्वर ने कहा कि जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया था, उसी तरह क्रिकेट के मैदान पर भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है. उन्होंने टीम इंडिया के प्रदर्शन की सराहना की. उनके इस बयान के बाद समर्थकों में खासा जोश देखा गया और सोशल मीडिया पर भी बयान तेजी से वायरल हो रहा है. भारत की जीत पर बाबा बागेश्वर का पाकिस्तान पर जुबानी अटैक (ETV Bharat) भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराया