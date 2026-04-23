सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने बालाजी भगवान से लिया आशीर्वाद, बाबा बागेश्वर से की मुलाकात
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई सोमवार को सपरिवार छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंचे. धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से की मुलाकात.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 3:45 PM IST
छतरपुर: भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई अपने परिवार के साथ सोमवार को बागेश्वर धाम पहुंचे. उनके साथ धर्मपत्नी तेजस्वनी गवई और पुत्र ज्योतिरादित्य गवई भी मौजूद रहे. गवई परिवार ने बालाजी भगवान के दर्शन कर विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया और देश, समाज और विश्व की सुख-समृद्धि की कामना की.
बालाजी भगवान का लिया आशीर्वाद, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से की मुलाकात
छतरपुर के ग्राम गड़ा में स्थित बागेश्वर धाम में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई सोमवार शाम अपने परिवार के साथ पहुंचे. धाम पहुंचकर गवई परिवार ने बागेश्वर बालाजी भगवान के दर्शन कर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया. इस दौरान बागेश्वर सरकार ने उन्हें बालाजी भगवान का पावन चित्र भेंट स्वरूप प्रदान किया. लगभग आधे घंटे चली इस आत्मीय मुलाकात में आध्यात्मिक विषयों के साथ-साथ धाम में संचालित गुरुकुलम एवं विभिन्न सामाजिक-धार्मिक प्रकल्पों पर भी विस्तृत चर्चा हुई.
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पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने गुरुकुल पहुंचकर बच्चों से की बात
पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने बागेश्वर धाम में चल रहे कैंसर हॉस्पिटल के बारे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जानकारी ली. बागेश्वर धाम में चल रहे गुरुकुल में जाकर बच्चों से बात की. उन्हें संस्कृत में उपदेश देते हुए देखकर परिवार बहुत खुश नजर आया. इसको देखते हुए पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने कहा कि "भारत की सनातन परंपरा और भारत की रीति को जो विश्व गुरु बनाने के लिए जो बागेश्वर धाम में सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, यह एक बहुत अच्छा सफल काम है. अगर इसी प्रकार से गुरुकुल और वहां रोजगार लोगों को मिलता रहेगा तो जरूर भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता."