ETV Bharat / state

बाबा बागेश्वर करवाएंगे ऑनलाइन हवन, देश भर में सुंदरकांड मंडलों से जगाएंगे सनातन की अलख

पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत में हिंदूवादी विचारधारा के लिए एक ही रास्ता है साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का मंडल.

BABA BAGESHWAR CONDUCT ONLINE HAWAN
बाबा बागेश्वर करवाएंगे ऑनलाइन हवन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 7:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छतरपुर: कथा वाचक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने छतरपुर में सुंदरकांड मंडल के केंद्रीय कार्यालय का शुभारंभ किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम सिद्ध पीठ आध्यात्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं रहेगा बल्कि सनातन की शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी बनने जा रहा है.

'देश भर में करेंगे सुंदरकांड मंडलों की स्थापना'

छतरपुर में सुंदरकांड मंडल के केंद्रीय कार्यालय का शुभारंभ किया गया. इस अवसर पर बाबा बागेश्वर ने कहा कि "पूरे भारत में सनातनी विचारधारा, हिंदू एकता और सेवा के लिए सुंदरकांड मंडल अभियान चलाया जा रहा है. जिसका केंद्र बागेश्वर धाम है. सनातनियों की विचारधारा को व्यापक रूप में देश भर में पहुंचाने और हृदय परिवर्तन के लिए सुंदरकांड मंडलों की स्थापना कर रहे हैं."

सुंदरकांड मंडलों से जगाएंगे देश भर में सनातन की अलख (ETV Bharat)

पं. धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि "हमारी सुंदरकांड मंडल की टीम भारत में जगह-जगह लोगों को जगाकर एक कर रहे हैं. बागेश्वर धाम मंडल की गतिविधि यहां से संचालित होगी. हम पूरे देश में सनातनियो की विचार धारा को व्यापक रूप में पहुंचाने, ह्रदय परिवर्तन के लिए सुंदरकांड मंडल की स्थापना कर रहे हैं.

PANDIT DHIRENDRA SHASTRI
देश भर में करेंगे सुंदरकांड मंडलों की स्थापना (ETV Bharat)

'वैदिक परंपरा से होगा ऑनलाइन हवन'

बाबा बागेश्वर ने कहा कि "भारत को हिंदूवादी विचारधारा से भरपूर करने के लिए एक ही रास्ता है, साधु-संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का मंडल. देश को हम फिर से यज्ञ की तरफ, वेद की तरफ ले जाना चाहते हैं. यदि वेदों को सनातनी नहीं पढ़ेंगे, नहीं मानेगें तो उनकी आने वाली पीढ़ियां भटक जाएंगी. इसके लिए हम वेद, यज्ञ की परंपरा शुरू कर रहे हैं. 12 फरवरी से वैदिक परंपरा से ऑनलाइन हवन शुरू कर रहे हैं. जिनके घर ब्राह्मण नहीं पहुंच पाते उनके घर ऑनलाइन तरीके से हवन करवाएंगे. यह हवन वैदिक परंपरा से करवाए जाएंगे.

बाबा बागेश्वर धाम पर एक गुरुकुल भी शुरू करेंगे, जिसमें बनारस से विद्वान शिक्षकों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी दी जाएगी. बागेश्वर धाम में इसी वर्ष फरवरी में आयोजित होने वाले सातवें कन्या विवाह महोत्सव की तैयारी भी जोरों पर चल रही है.

TAGGED:

CHHATARPUR BABA BAGESHWAR
PANDIT DHIRENDRA SHASTRI CHHATARPUR
SUNDERKAND MANDALS CENTRAL OFFICE
ONLINE HAWAN VEDIC TRADITION
BABA BAGESHWAR CONDUCT ONLINE HAWAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.