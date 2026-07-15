बाबा बागेश्वर का भाई शालीग्राम से किनारा, धीरेंद्र शास्त्री बोले मेरा लेना देना नहीं, कर्मों से तय हो फल
बाबा बागेश्वर के भाई शालीग्राम समेत 3 पर फायरिंग करने के आरोप, एक पक्ष द्वारा लाठियों से हमला करने के बाद फायरिंग, किसान घायल
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 12:56 PM IST|
Updated : July 15, 2026 at 1:16 PM IST
छतरपुर : जमीनी विवाद के चलते छतरपुर में दो पक्षों के बीच जमकर झड़प हो गई, जिसमें कई राउंड फायर हुए. इस फायरिंग केस में बाबा बागेश्वर के भाई शालीग्राम का नाम भी सामने आया है. आरोप है कि शालीग्राम समेत कई लोग एक पुराने विवाद पर दूसरे पक्ष से बात करने पहुंचे थे तभी दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरु हो गई. इस बीच एक पक्ष ने जहां लाठियां भांजी तो वहीं कथित तौर पर शालीग्राम व उसके साथियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति घायल हुआ है. इस मामले में बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री की भी प्रतिक्रिया सामने आई है.
मेरा शालीग्राम से कोई लेना देना नहीं, कड़ी सजा मिले : धीरेंद्र शास्त्री
फायरिंग केस में भाई का नाम आने पर बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, '' मैंने पहले भी कहा है कि मेरा शालीग्राम जी से कोई लेना देना नहीं है. छतरपुर बड़ा जिला है और आए दिन यहां कोई न कोई घटना होती रहती है, इससे मेरा नाम न जोड़ा जाए. इस मामले में जो भी दोषी हों, उन्हें कानून के हिसाब से कड़ी से कड़ी सजा दी जाए.'' इसके पहले भी धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालीग्राम पर गुंडागर्दी करने के आरोप लग चुके हैं, जिसपर पूर्व में भी बाबा बागेश्वर ने प्रतिक्रिया दी थी.
आरोप- जमीन नहीं बेचने पर हुआ विवाद
ये घटना छतरपुर के राजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम कोड़ा की बताई जा रही है. मंगलवार को गोली चलने की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी. इस मामले में दूसरे पक्ष के मोतीलाल कुशवाहा ने कहा, '' पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग ने गोली मारी है और कई राउंड फायर किए हैं, जिसके वीडियो भी बनाए हैं.'' मोतीलाल कुशवाहा के अनुसार, ये विवाद एक जमीन से जुड़ा है. आरोप है कि मोतीलाल और ब्रजकिशोर ने अपनी जमीन बेचने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और धमकी दी गई थी.
#WATCH | Chhatarpur, Madhya Pradesh: On Shaligram Garg, younger brother of Pandit Dhirendra Krishna Shastri, the head priest of Bageshwar Dham, allegedly fired upon an individual, injured Motilal Kushwaha claims, "Shaligram Garg, Ankit Mishra, and two or three others were there.… pic.twitter.com/gG8ARSxqwS— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 14, 2026
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घायल का हुआ एक्स-रे, नजर आई बुलेट जैसी चीज : एसपी
घटना के दौरान एक पक्ष द्वारा लाठियां चलाने और शालीग्राम और उसके साथियों को खदेड़ने का वीडियो भी सामने आया है. इस दौरान बाबा बागेश्वर के भाई शालीग्राम गर्ग की कार भी दिखाई दे रही है,