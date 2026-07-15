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बाबा बागेश्वर का भाई शालीग्राम से किनारा, धीरेंद्र शास्त्री बोले मेरा लेना देना नहीं, कर्मों से तय हो फल

बाबा बागेश्वर के भाई शालीग्राम समेत 3 पर फायरिंग करने के आरोप, एक पक्ष द्वारा लाठियों से हमला करने के बाद फायरिंग, किसान घायल

BABA BAGESHWAR BROTHER FIRING
बाबा बागेश्वर के भाई शालीग्राम समेत 3 पर फायरिंग करने के आरोप (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 12:56 PM IST

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Updated : July 15, 2026 at 1:16 PM IST

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छतरपुर : जमीनी विवाद के चलते छतरपुर में दो पक्षों के बीच जमकर झड़प हो गई, जिसमें कई राउंड फायर हुए. इस फायरिंग केस में बाबा बागेश्वर के भाई शालीग्राम का नाम भी सामने आया है. आरोप है कि शालीग्राम समेत कई लोग एक पुराने विवाद पर दूसरे पक्ष से बात करने पहुंचे थे तभी दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरु हो गई. इस बीच एक पक्ष ने जहां लाठियां भांजी तो वहीं कथित तौर पर शालीग्राम व उसके साथियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति घायल हुआ है. इस मामले में बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री की भी प्रतिक्रिया सामने आई है.

मेरा शालीग्राम से कोई लेना देना नहीं, कड़ी सजा मिले : धीरेंद्र शास्त्री

फायरिंग केस में भाई का नाम आने पर बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, '' मैंने पहले भी कहा है कि मेरा शालीग्राम जी से कोई लेना देना नहीं है. छतरपुर बड़ा जिला है और आए दिन यहां कोई न कोई घटना होती रहती है, इससे मेरा नाम न जोड़ा जाए. इस मामले में जो भी दोषी हों, उन्हें कानून के हिसाब से कड़ी से कड़ी सजा दी जाए.'' इसके पहले भी धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालीग्राम पर गुंडागर्दी करने के आरोप लग चुके हैं, जिसपर पूर्व में भी बाबा बागेश्वर ने प्रतिक्रिया दी थी.

मामले की जानकारी देते छतरपुर एसपी (Etv Bharat)

आरोप- जमीन नहीं बेचने पर हुआ विवाद

ये घटना छतरपुर के राजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम कोड़ा की बताई जा रही है. मंगलवार को गोली चलने की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी. इस मामले में दूसरे पक्ष के मोतीलाल कुशवाहा ने कहा, '' पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग ने गोली मारी है और कई राउंड फायर किए हैं, जिसके वीडियो भी बनाए हैं.'' मोतीलाल कुशवाहा के अनुसार, ये विवाद एक जमीन से जुड़ा है. आरोप है कि मोतीलाल और ब्रजकिशोर ने अपनी जमीन बेचने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और धमकी दी गई थी.

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घायल का हुआ एक्स-रे, नजर आई बुलेट जैसी चीज : एसपी

घटना के दौरान एक पक्ष द्वारा लाठियां चलाने और शालीग्राम और उसके साथियों को खदेड़ने का वीडियो भी सामने आया है. इस दौरान बाबा बागेश्वर के भाई शालीग्राम गर्ग की कार भी दिखाई दे रही है,

Baba Bageshwar brother controversy
जमीनी विवाद में कई लोग हुए घायल (Etv Bharat)
घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया. इस घटना को लेकर छतरपुर SP रजत सकलेचा ने कहा, '' पुलिस को सूचना मिली थी कि मोतीलाल कुशवाहा नाम के व्यक्ति से मारपीट की गई है और उसे गोली लगी है. सूचना पर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल ले जाया गया. एक्स रे में घायल के शरीर में बुलेट जैसी चीज नजर आ रही है, ऐस डॉक्टरों ने बताया है और उसे उचित इलाज दिया जा रहा है. घटना को लेकर एसडीओपी समेत तमाम अधिकारी साक्ष्य जुटा रहे हैं और तमाम साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में 3 लोगों पर नामजद एफआईआर हुई है.''
Last Updated : July 15, 2026 at 1:16 PM IST

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