जिंदगी बचाने का जुनून! एक कॉल पर सारे काम छोड़ पहुंचते हैं B नेगेटिव ब्लड वाले पप्पू गुप्ता
छतरपुर के रक्तवीर पप्पू गुप्ता दुर्लभ B नेगेटिव ब्लड देकर अब तक 111 लोगों की जिंदगी बचा चुके हैं. मनोज कुमार सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 2:34 PM IST
छतरपुर : कहते हैं रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं. जब किसी श्रेणी का ब्लड बहुत कम पाया जाता है तो ये और भी बड़ा दान महापुण्य बन जाता है. छतरपुर में कई ऐसे समाजसेवी हैं, जिन्होंने रक्तदान से लोगों को नई जिंदगी दी. ऐसे ही समाजसेवी हैं पप्पू गुप्ता. वह अब तक 111 बार दुर्लभ B नेगेटिव ब्लड रक्तदान कर चुके हैं. जुनून ऐसा है कि उन्हें कहीं से भी एक कॉल आ जाए तो सारे काम छोड़कर पहुंच जाते हैं जरूरतमंद को ब्लड देने.
बीते 20 साल से कर रहे रक्तदान
छतरपुर के टौरिया मोहल्ले में रहने वाले समाजसेवी पप्पू गुप्ता का ब्लड ग्रुप B नेगेटिव है, जो दुनिया दुर्लभ माना जाता है. पूरी आबादी में 2 प्रतिशत ही ये ब्लड मिलता है. समाजसेवी पप्पू गुप्ता कहते हैं " वह वैसे तो पिछले 20 साल से रक्तदान कर रहे हैं. कोरोना काल के दौरान दोस्त को ब्लड की जरूरत थी लेकिन जब किसी ने ब्लड नहीं दिया तो उसकी मौत हो गई. तब से सोच लिया और संकल्प लिया था, किसी को भी रक्त की जरूरत पड़ेगी तो तत्काल पहुंचूंगा. वह अब तक 111 बार रक्तदान कर चुके हैं."
कई शहरों में जाकर बचाई लोगों की जान
रक्तवीर पप्पू गुप्ता बताते हैं "हॉस्पिटल सहित सभी जगह मेरा नम्बर लिखा हुआ है. सोशल मीडिया के ग्रुप से जानकारी लगते ही मैं तत्काल खुद संपर्क कर रक्तदान करने पहुंचता हूं. छतरपुर जिले से बाहर भी रक्तदान कर चुके हैं. मुंबई, दिल्ली, झांसी, टीकमगढ़, साग़र सहित कई जिले में रक्तदान करने गए हैं. रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं. मेरा ब्लड ग्रुप भगवान ने ऐसा दिया कि ये बहुत कम लोगों में होता है. जिसको भी जरूरत पड़ती दौड़ कर जाता हूं. जब तक जीवित रहूंगा, रक्तदान करूंगा."
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जन्मदिन पर भी दान करते हैं रक्तदान
रक्तवीर पप्पू गुप्ता कहते हैं "जरूरत पड़ने पर ही नहीं बल्कि फेस्टिवल या जन्मदिन पर भी मैं रक्तदान करने जाता हूं, ताकि हॉस्पिटल में मेरे ग्रुप का ब्लड मौजूद रहे. घर वाले भी काफी टोकते थे कि इतना रक्तदान क्यों कर रहे हो, लेकिन बाद में घर वाले भी समझ गए कि अच्छा काम कर रहे हैं. इसलिए अब हौसला बढाते हैं."
छतरपुर जिला अस्पताल के डॉ. रवि सोनी कहते हैं "बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप का दुनिया में बहुत कम प्रतिशत होता है. कुल आबादी का लगभग 2% लोग ही इस दुर्लभ रक्त समूह के होते हैं. इसलिए इसे एक रेयर ब्लड ग्रुप माना जाता है. आपातकालीन स्थिति में इसके डोनर्स को खोजना कठिन होता."