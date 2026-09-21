ETV Bharat / state

जिंदगी बचाने का जुनून! एक कॉल पर सारे काम छोड़ पहुंचते हैं B नेगेटिव ब्लड वाले पप्पू गुप्ता

रक्तवीर पप्पू गुप्ता ने ब्लड देकर अब तक 111 लोगों की जिंदगी बचाई ( ETV BHARAT )