'हिन्दू राष्ट्र बनाने के नाम पर मूर्ख बना रहे धीरेंद्र शास्त्री', छतरपुर में दामोदर यादव का बड़ा हमला

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री पर तीखे हमले करने वाले दामोदर यादव ने रविवार को छतरपुर में सभा की. जहां उन्होंने एससी-एसटी के हितों को लेकर आवाज उठाई. सभा से पहले ईटीवी भारत से बात करते हुए दामोदर यादव ने कहा कि हम बाबाओं के पाखंड का विरोध नहीं करते हैं बल्कि जातिवाद का विरोध करते हैं. जो मेरा विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या में ISI का एजेंट हूं? क्या मैं हिंदू नहीं या सनातनी नहीं हूं? मैं तो कृष्ण का वंशज हूं.

छतरपुर: आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य दामोदर यादव की सभा रविवार को छतरपुर में हुई. छतरपुर जिला प्रशासन ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ सभा करने की अनुमति दी थी. दामोदर यादव अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. खासतौर पर कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ दामोदर यादव लगातार मुखर रहते हैं और उनका विरोध जताते हैं. सभा से पहले दामोदर यादव से ईटीवी भारत ने बात की. जहां उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र और यूजीसी के नए नियमों को लेकर अपनी बात रखी.

'लागू होना चाहिए UGC के नए नियम'

दामोदर ने कहा कि मैं छतरपुर किसी धर्म या जाती को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं बल्कि मैं तो मानवतावादी सोच को स्थापित करने और संविधान मूल्यों की स्थापना करने आया हूं. दामोदर ने कहा कि अगर 3 प्रतिशत लोग 97 प्रतिशत पर राज करना चाहते हैं, वो हम नहीं होने देंगे. इस दौरान उन्होंने यूजीसी नियमों को लागू न करने को लेकर विरोध जताया. उन्होंने कहा कि यूजीसी का नया नियम लागू होना चाहिए.

मेरे टारगेट पर नहीं धीरेंद्र शास्त्री

दामोदर यादव ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री मेरे टारगेट पर नहीं हैं. जब वह यात्रा निकाल रहे थे, तब मैंने कहा गैर संवैधानिक मांगों को हटा दें तो हम उनके साथ हैं. गैर संवैधानिक मांगों से उनका मतलब हिंदू राष्ट्र से है. आजाद समाज पार्टी के सदस्य ने कहा कि जब मैंने संविधान पड़ा तो उसमें लिखा है कि किसी एक धर्म का देश नहीं बन सकता. जब हमने विरोध किया तो वे कहने लगे हम कागजों नहीं बल्कि दिलों में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं. अगर धीरेंद्र शास्त्री को हिन्दू राष्ट बनाना है तो क्या दिल्ली से छतरपुर आओगे, या छतरपुर से दिल्ली जाओगे. ऐसा करना है तो दिल्ली में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से क्यों नहीं मिले, उन्हें ज्ञापन क्यों नहीं दिया?'

देवालय और शौचालय का बदल दें आरक्षण

दामोदर ने कहा कि जात-पात मिटाने की बात करने वाले धीरेंद्र शास्त्री 15 दिनों के लिए देवालय और शौचायल का आरक्षण बदल दें. बाल्मीक समाज के किसी व्यस्ति को पुजारी बना लें, तब मैं मानूंगा जात-पात की विदाई हो रही है. धर्म, पाखंड और वोट के लिए जातपात की विदाई का नारा दिया जाता है. कथनी और करनी में फर्क है."