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छतरपुर के 2 युवा का MPPSC में सिलेक्शन, अंशुल और धर्मेंद्र बनेंगे खाद्य सुरक्षा अधिकारी

छतरपुर के दो बच्चों का खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर चयन, अंशुल जैन और धरवेंद्र राजपूत ने किया परिवार का नाम रोशन, दोनों ही घर में खुशी की लहर, 22 जून 2026 को आया रिजल्ट.

CHHATARPUR 2 YOUTH FOOD OFFICER
छतरपुर के 2 बच्चों का MPPSC में सिलेक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 2:12 PM IST

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Updated : June 24, 2026 at 2:28 PM IST

3 Min Read
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छतरपुर: बुंदेलखंड के छतरपुर में एक बार फिर एक गांव की बेटी और किसान के बेटे ने अपनी सफलता की कहानी खुद गढ़ी है. MPPSC में सफलता हासिल कर खाद्य अधिकारी के पद पर ये दोनों युवा चयनित हुए हैं. दोनों बच्चों का खाद्य अधिकारी के पद पर चयन होने के बाद गांव में खुशियों का माहौल है. दोनों ही घर में लोग बच्चों की सफलता पर बधाई देने पहुंच रहे हैं.

अंशुल जैन का खाद्य अधिकारी पद पर सिलेक्शन

छतरपुर से 80 किलोमीटर दूर किशनगढ़ निवासी अनिल जैन की बेटी अंशुल जैन ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) परीक्षा 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद हासिल किया है. अंशुल जैन की इस उपलब्धि से परिवार के साथ-साथ पूरे इलाके और क्षेत्र में खुशी की लहर है. पिता अनिल जैन का कहना है कि "बेटी ने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के दम पर यह मुकाम हासिल किया है. यह साबित कर दिया कि ग्रामीण अंचल की बेटियां भी अपनी प्रतिभा के बल पर बड़ी सफलता प्राप्त कर सकती हैं."

MPPSC FOOD SAFETY EXAM RESULT
अंशुल जैन के घर खुशी की लहर (ETV Bharat)

परिवार और गांव के लोगों ने फूलों की माला पहनाकर और डीजे की धुन पर बेटी का स्वागत किया. अंशुल जैन बताती है कि "वह रोजाना 8 घंटे की पढ़ाई करती थी, कोचिंग की जगह खुद पर भरोसा किया. समय का सही उपयोग किया, आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी मेरी ताकत थी. परिवार का बहुत सपोर्ट था, इसलिए आज सफलता मिली है."

ANSHUL JAIN SELECTED FOOD OFFICER
खाद्य अधिकारी के चयनित लिस्ट की कॉपी (MPPSC Copy)

किसान का बेटा बना अधिकारी

वहीं छतरपुर से 50 किलोमीटर दूर लवकुश नगर इलाके के पठा गांव में रहने वाले किसान भारत सिंह राजपूत के बेटे का खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर चयन हुआ. जिसके बाद उनके घर पर भी खुशी का माहौल है. 22 जून को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का परिणाम आया. जिसमें धरवेंद्र सिंह राजपूत ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी की सूची में चौथा स्थान पाया. पठा गांव निवासी भरत सिंह राजपूत व माता विनाई देवी राजपूत खेती किसानी का काम करते और बेटा भी हाथ बंटाता था. साल 2022 में धरवेंद्र सिंह राजपूत का गौरिहार जनपद में कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर चयन हुआ था.

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खाद्य अधिकारी के चयनित छात्रों की लिस्ट (MPPSC Copy)

कृषि विस्तार अधिकारी के पद से नहीं थे संतुष्ट

वे इस पद से संतुष्ट नहीं थे और लगातार पढ़ाई कर रहे थे. आखिरकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर चयन हुआ और उन्हें सफलता मिली. धरवेंद्र सिंह ने बताया कि "पढ़ाई के साथ-साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी उनके साथ थी. पिता के हिस्से में कुल 8 एकड़ जमीन थी, इतनी जमीन में परिवार का भरण-पोषण मुश्किल था. बीते कुछ वर्ष पहले बहन की शादी की छोटे भाई कमल राजपूत को पढ़ाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों में आ गई थी, लेकिन आज सफलता मिली है. तो इसमें माता-पिता का बहुत बड़ा योगदान है."

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खाद्य अधिकारी के चयनित छात्रों की लिस्ट (MPPSC Copy)

इस दिन हुई परीक्षा और रिज्लट

बता दें खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2025 का एग्जाम 14 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई थी. जिसके बाद 21 जनवरी 2026 को चयनित छात्रों की लिखित परीक्षा हुई थी. मेंस में चयनित छात्रों का 15 अप्रैल 2026 से 24 अप्रैल 2026 तक इंटरव्यू हुआ. जिसका रिजल्ट 22 जून 2026 को आया.

Last Updated : June 24, 2026 at 2:28 PM IST

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