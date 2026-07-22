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शिव मंदिर में नागराज की 2 घंटे शिव आराधना, पिंडी पर फन फैलाये बैठे रहे, देखें वीडियो

छतरपुर के प्राचीन शिव मंदिर में श्रावण मास शुरू होने से पहले ही भक्तों को भक्ति का अनूठा नजारा देखने को मिला.

snake Coiled shivlinga
छतरपुर के प्राचीन शिव मंदिर में अनूठा नजारा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 5:11 PM IST

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छतरपुर : शहर के गंगा सागर स्कूल के पास स्थित प्राचीन शिव मंदिर में उस समय श्रद्धालुओं के बीच सनसनी फैल गई, जब एक नाग मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर शिवलिंग से लिपटा दिखाई दिया. विशालकाय नागराज करीब दो घंटे तक मंदिर के अंदर ही रहे. इस दौरान मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु अंदर जाने के बजाय बाहर से ही भगवान शिव के दर्शन करते रहे और जल अर्पण करते रहे. दो घंटे बाद नागराज मंदिर से कहां चले गए, किसी को पता नहीं चला.

मंदिर के बाहर भीड़ उमड़ी

मंदिर में जलाभिषेक करने आए शिव भक्तों का कहना है कि नागराज दो घंटे तक फन फैलाये शिवलिंग पर लिपटे रहे. जैसे ही नागराज के शिवलिंग पर लिपटने की खबर फैली तो पूरा मोहल्ला मंदिर के बाहर जमा हो गया. जो लोग दर्शन करने आ रहे थे, उनको अंदर जाने से रोका गया. किसी को भी गर्भगृह के भीतर नहीं जाने दिया गया. श्रद्धालुओं से अपील की गई कि वे सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बाहर से ही दर्शन करें. कई श्रद्धालुओं ने इस दृश्य को मोबाइल में कैद कर लिया. करीब दो घंटे तक नाग मंदिर परिसर में ही घूमते रहे. इस दौरान किसी ने उसे छेड़ने या हटाने का प्रयास नहीं किया.

शिव मंदिर में नागराज की 2 घंटे शिव आराधना (ETV BHARAT)

शिवभक्तों से सुरक्षित दूरी बनाने की अपील

मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों ने जलाभिषेक करने आए लोगों को नागराज से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की. बाद में नागदेव मंदिर से बाहर निकल गए, लेकिन वह कहां गए, किसी को पता नहीं चला. इसके बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर में प्रवेश कर भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजा-अर्चना की. मंदिर परिसर में लंबे समय तक इस घटना की चर्चा होती रही और श्रद्धालु इसे आस्था और प्रकृति के अद्भुत संयोग बताते रहे.

शिवभक्तों ने इसे सौभाग्य का प्रतीक बताया

शिवभक्त अखिलेश मातेले कहते हैं "भगवान शिव को नागों का स्वामी माना जाता है और उनके गले में हमेशा नागराज विराजमान रहते हैं. ऐसे में शिवलिंग पर नाग का दिखाई देना उनके लिए सौभाग्य की बात है. नागराज जिस प्रकार शिवलिंग पर लिपटकर बैठे रहे और फन फैलाए रहे, ऐसा उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा. जिस प्रकार भोलेनाथ के गले में नागदेवता फन फैलाये रहते हैं, वैसा ही फन फैलाये यहां भी नागराज को देखा गया."

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