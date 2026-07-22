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शिव मंदिर में नागराज की 2 घंटे शिव आराधना, पिंडी पर फन फैलाये बैठे रहे, देखें वीडियो

छतरपुर के प्राचीन शिव मंदिर में अनूठा नजारा ( ETV BHARAT )