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एंबुलेंस के लिए नहीं थे 600 रुपए, नवजात को बाइक से ले गए परिजन, रास्ते में मौत

अस्पताल में नर्स कर रही थी इलाज बुंदेलखंड के छतरपुर से 25 किलोमीटर दूर ईसानगर में अस्पताल की लापरवाही के चलते मासूम की मौत हो गई. गोरगाँव निवासी इंद्रपाल सिंह की पत्नी की शनिवार सुबह डिलेवरी हुई और बच्चे की अचानक तबीयत बिगड़ गई. हालत इतनी खराब हुई कि परिजन बेकाबू हो गए और सुबह से डॉक्टर के आने का इंतजार करते रहे. सुबह करीब 8 बजे से इलाज के लिए बैठे परिजन परेशान होते रहे. ईसानगर स्वस्थ केंद्र पर सिर्फ नर्स इलाज कर रही थी कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था.

छतरपुर: सरकार भले की लाख दावे करे लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी स्वस्थ व्यवस्थाएं दम तोड़ रही हैं. जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है. ऐसा ही मामला छतरपुर से सामने आया है. जहां सरकारी स्वास्थ्य सिस्टम ने एक मासूम की जान ले ली. समय पर एंबुलेंस नहीं मिलने से मासूम बच्चे ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. अब स्वस्थ महकमा जांच करने की बात कह रहा है.

परिजन इंद्रपाल सिंह ने बताया, ''नवजात शिशु की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी. डॉक्टर 11 बजे आये और सीधा जिला छतरपुर हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया. अस्पताल में एंबुलेंस उपलब्ध होने के बावजूद वाहन के लिए 600 रूपये की मांग की गई. जब पैसे नहीं दिए तो एंबुलेंस बच्चे को नहीं ले गई. मजबूरी में परिजन नवजात शिशु को बाइक से छतरपुर लेकर निकले लेकिन रास्ते में ही नवजात शिशु ने दम तोड़ दिया.''

बच्चे की मौत पर विलाप करते परिजन (ETV Bharat)

परिजन ने किया अस्पताल में हंगामा

घटना के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने जमकर हंगामा कर दिया. सूचना मिलते ही ईसानगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली. परिजन ने बीएमओ डॉ. गिरीश साहू एवं अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हुए कार्यवाही की मांग की.

परिजन ने की कार्रवाई की मांग

मृतक नवजात के पिता इंद्रपाल सिंह ने बताया, ''सुबह 7 बजे से हम अस्पताल में बैठे रहे. लेकिन डॉक्टर 11 बजे आये और बच्चे को रेफर कर दिया. पैसें की मांग पूरी नहीं हुई तो एंबुलेंस नहीं दी गई. हम कार्रवाई चाहते हैं.'' उन्होंने कहा, ''ईसानगर अस्पताल में अक्सर डॉक्टर अनुपस्थित रहते हैं व कभी समय पर अस्पताल नहीं आते, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. आज मेरे बच्चे की मौत हुई आगे ऐसी घटना किसी के साथ ना हो, इसलिए ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई हो.

CMHO ने कही कार्रवाई की बात

वहीं, मामले में छतरपुर CMHO आरपी गुप्ता से जब बात हुई तो उन्होंने कहा मामला गंभीर है. जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.''