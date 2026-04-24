छतरपुर में 3 इंसानों को सरकारी सिस्टम ने कागजों में मारडाला, हकीकत में आज भी हैं जिंदा
छतरपुर में 3 जिंदा लोगों को कागजों में मार दिया गया, जिंदा होने के सबूत दे रहे लोग, सरकारी सुविधाओं से किया गया वंचित.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 1:40 PM IST
छतरपुर: छतरपुर में एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप के होश उड़ जाएंगे. सरकारी कागजों में गांव के तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया गया जब कि वह आज भी हकीकत में जिंदा हैं और अपने जिंदा होने के सबूत लेकर घूम रहे हैं. चुनावी रंजिश के चलते सरपंच पुत्र और सचिव ने मिलकर यह कारनामा कर तीनों को शासन की योजनाओं से वंचित कर दिया है.
3 जिंदा लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिए
छतरपुर जिले से 100 किलोमीटर दूर गौरीहार इलाके में 3 ग्रामीणों को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन गांव में आज भी तीनों लोग जिंदा घूम रहे हैं. गौरिहार विकासखंड के ग्राम पंचायत चंद्रपुरा में चुनावी रंजिश में इंसानियत को ही कागजों में दफन कर दिया गया. आरोप है कि गांव के सरपंच और सचिव ने मिलकर कई जीवित लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिए और उनके हिस्से का राशन, उनकी पेंशन, सब कुछ छीन लिया गया. लेकिन हकीकत में सभी इंसान जिंदा हैं.
सरकारी कागजों में मर चुके
सरकारी रिकॉर्ड कहता है वह तीनों लोग मर चुके हैं. दरसल चंदपुरा गांव की रहने वाली वृद्ध गिरजा विश्वकर्मा जो सालों से पेंशन और राशन पा रही थीं अचानक सब बंद हो गया. जब उन्होंने वजह जाननी चाही तो सच्चाई ने उन्हें अंदर तक हिला कर रख दिया. सरकारी कागजों में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. गिरजा विश्वकर्मा कहती हैं "साहब हम जिंदा हैं, लेकिन कागजों में हमें मार दिया गया… अब न पेंशन मिल रही, न राशन…"
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दूसरा और तीसरा मामला
रामबाई रैकवार भी उसी दर्द से गुजर रही हैं, जिंदा होते हुए भी योजनाओं से बाहर कर दी गईं और कागजों में मृत घोषित कर दिया गया. वहीं, तीसरे मामले में पंचायत में काम करने बाले कल्लू अहिरवार को भी सरकारी कागजों में मृत घोषित कर दिया गया. कागजों में मृत और हकीकत में जिंदा कल्लू अहिरवार ने जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया को लिखित शिकायत दी और कहा उन्हें भी कागजों में मृत दिखाकर उनकी पेंशन रोक दी गई,
कल्लू अहिरवार ने सीईओ से कहा "साहब मैं अभी जिंदा हूं, लेकिन कागजों में मर चुका हूं, मुझे कागजों में जिंदा करवाओ". वहीं. कागजो में मृत और हकीकत में जिंदा कल्लू अहिरवार ने बताया "ग्राम पंचायत चंदपुरा की सरपंच रजुलिया पाल के पुत्र राजा भईया पाल के कहने पर ही ग्राम पंचायत के सचिव अमर सिंह द्वारा मुझे जीवित होने के बाद भी मुझे फर्जी रूप से मृत घोषित कर दिया गया, जिससे मुझे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो गया है."
प्रशासन ने कार्यवाही का आश्वासन दिया
वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला CEO, नमःशिवाय अरजरिया ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है, वहीं चंदपुरा गांव के सरपंच सचिव के द्वारा तीनों लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए. अब सभी सरकारी योजनाओं से वे वंचित हो गए हैं.